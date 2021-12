L’UE approuve l’accord de 19,7 milliards de dollars de Microsoft avec Nuance, franchissant le dernier obstacle majeur à une grande acquisition

Image Microsoft

La Commission européenne a donné son approbation inconditionnelle à l’acquisition en attente par Microsoft de la société de technologie vocale Nuance Communications pour 19,7 milliards de dollars en espèces, ouvrant ainsi la voie à la deuxième plus grande acquisition de l’histoire de Microsoft.

« Sur la base de son enquête de marché, la Commission a constaté que l’opération, telle que notifiée, ne réduirait pas de manière significative la concurrence sur les marchés des logiciels de transcription, des services cloud, des services de communication d’entreprise, de la gestion de la relation client, des logiciels de productivité et des systèmes d’exploitation pour PC », ont déclaré les régulateurs de l’UE. dans un communiqué annonçant la décision.

Les régulateurs antitrust américains ont précédemment approuvé l’accord. Sur la base du calendrier donné par Microsoft dans son dernier dépôt trimestriel, l’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin de ce mois ou au début de l’année prochaine.

Microsoft acquiert Nuance pour étendre sa portée dans les soins de santé et d’autres secteurs. Le prix d’achat de 19,6 milliards de dollars comprend la prise en charge de la dette.

La plus grande acquisition de l’histoire de Microsoft reste son accord de 26,2 milliards de dollars pour LinkedIn. L’acquisition la plus importante que la société n’ait pas réalisée a été son offre publique d’achat hostile non sollicitée de 50 milliards de dollars sur Yahoo en 2008.