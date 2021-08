L’UE au bord de l’effondrement : « Les choses pourraient s’effondrer dans des mois » | Politique | Nouvelles

in

Les discussions sur la scission de l’UE se sont multipliées depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union l’année dernière, plusieurs États membres se présentant comme des nations potentielles pour imiter le Brexit. Cette année, le déploiement rapide du vaccin COVID-19 en Grande-Bretagne après le Brexit a été comparé à la lenteur de la distribution des jabs dans l’UE. La pandémie a encore exposé la bureaucratie bruxelloise, ainsi que les lignes de fracture qui existent entre certains États membres.

Les politiciens des pays de l’UE tels que l’Allemagne ont utilisé le chaos de la pandémie pour plaider en faveur de la sortie de leurs propres pays de l’Union.

Cependant, avant même que le virus ne se propage à travers l’Europe et le monde, les discussions sur l’éclatement imminent de l’UE étaient monnaie courante.

Des remarques récemment refaites par l’ancien Premier ministre français Manuel Valls ont révélé des craintes que l’UE ne risquait d’imploser.

En janvier 2016, le politicien a été cité par la BBC comme déclarant : « L’Europe pourrait perdre son fondement historique et le projet pourrait mourir rapidement. Les choses pourraient s’effondrer en quelques mois.

M. Valls a fait ces commentaires alors qu’il assistait au Forum économique mondial dans la ville suisse de Davos.

Avec ses collègues dirigeants européens, le Premier ministre craignait que l’UE ne soit submergée par la crise des migrants.

Entre 2015 et 2016, jusqu’à 5,2 millions de réfugiés et de migrants ont atteint l’Europe en provenance de pays déchirés par la guerre, dont la Syrie et l’Irak.

M. Valls a été interrogé sur la question de savoir si l’espace Schengen de libre circulation de l’UE était sur le point de s’effondrer.

Il a dit : « Non, c’est l’Europe qui peut mourir, pas l’espace Schengen. Si l’Europe n’est pas capable de protéger ses propres frontières.

« Un message qui dit viens, tu seras le bienvenu, provoque des changements majeurs. Aujourd’hui, quand nous parlons en Europe, quelques secondes plus tard, il sera partagé sur les smartphones dans les camps de réfugiés de Libye.

De nouveaux avertissements selon lesquels l’UE pourrait être à bout de souffle sont apparus pendant la pandémie alors que les politiciens s’en prenaient à la bureaucratie et aux finances du bloc.

L’eurodéputé allemand Gunnar Beck a déclaré en avril que “l’UE est finie financièrement” en raison de l’impact de la pandémie.

Il a également dénoncé les renflouements continus de l’euro et a qualifié l’UE d'”anti-démocratique par essence”.

Pendant ce temps, dans son pays natal, le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a déclaré qu’il se présenterait sur une plate-forme anti-UE lors des élections de septembre dans le pays.

L’AfD a contesté la politique d’immigration de la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi que l’euro.