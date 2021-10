L’UE au bord du gouffre alors que la violence néo-nazie éclate avec les attentats à l’essence en Grèce | Monde | Nouvelles

Le mois dernier a vu une augmentation des activités d’extrême droite en Grèce, un an après l’interdiction du parti néonazi Aube dorée dans le pays. Dans la ville de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, la police a arrêté six personnes et en a arrêté près de 60 autres après des affrontements devenus violents dans un lycée professionnel fin septembre. Un groupe de jeunes, soutenu par une aile jeunesse de l’extrême droite Aube dorée, a lancé des cocktails Molotov et d’autres projectiles lors d’une manifestation organisée par des étudiants de gauche.

Les jeunes étaient vêtus de noir et brandissaient des armes contre leurs pairs de l’autre côté de l’échiquier politique.

Des attaques similaires se sont poursuivies ces dernières semaines, principalement contre des militants et des étudiants, avec des séquences vidéo de jeunes vêtus de noir montrant un certain nombre d’attaquants imitant le salut nazi.

Konstantinos Tsitselikis, professeur à l’Université de Macédoine spécialisé dans les droits de l’homme, a déclaré à Deutsche Welle que ces attaques de l’extrême droite n’étaient pas tout à fait inattendues.

Il a déclaré: « Malheureusement, il existe des groupes d’extrême droite dans de nombreuses écoles. »

Il a ajouté : « Ils sont dispersés dans tout le pays, principalement dans des zones économiquement défavorisées, où les groupes néonazis peuvent facilement recruter des adolescents.

« Le pire, c’est que certains enseignants tolèrent ce recrutement voire l’encouragent. C’est un phénomène qui mérite plus d’attention. »

En 2012, Aube dorée était le troisième parti le plus populaire du parlement grec, après la crise financière de 2008.

Cependant, en 2019, Aube dorée n’a pas pu atteindre le seuil nécessaire pour entrer au Parlement, et ses dirigeants ont été mêlés au procès qui a relégué de nombreuses personnes en prison.

Les droits des LGBT ont fourni un point focal vers lequel des mouvements de plus en plus d’extrême droite ont convergé.

En Grèce, une lettre ouverte a récemment été publiée, signée par des personnalités militaires, universitaires et juridiques de premier plan.

Ils ont critiqué ce qu’ils considéraient comme un sentiment de disparition de l’identité grecque qu’ils attribuaient en partie aux efforts pour l’égalité LGBTQ.

En Pologne, la déclaration de soi-disant « zones sans LGBT » dans certaines villes polonaises a provoqué une réaction de la part des politiciens de l’UE, qui en réponse ont déclaré l’UE une « zone de liberté LGBT » en mars 2021.

La résolution de l’UE déclare que « les personnes LGBTIQ partout dans l’UE devraient jouir de la liberté de vivre et de montrer publiquement leur orientation sexuelle et leur identité de genre sans crainte d’intolérance, de discrimination ou de persécution ».

Il a déclaré que « les autorités à tous les niveaux de gouvernance dans l’UE devraient protéger et promouvoir l’égalité et les droits fondamentaux de tous, y compris les personnes LGBTIQ ».