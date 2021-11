Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré lors d’une conférence le mois dernier que la combustion de gaz naturel fournira à l’Europe une source d’énergie stable pendant la transition vers le zéro net. Mais cette décision a été durement critiquée par les militants écologistes qui pensent que l’UE devrait se distancer entièrement de la combustion de combustibles fossiles. La Commission fait maintenant face à une pression accrue à la lumière d’un document divulgué qui aurait circulé autour de Bruxelles fin octobre.

Selon le « non-paper », qui a été vu par Express.co.uk, l’UE a été invitée à mettre à jour sa taxonomie verte pour inclure à la fois le gaz naturel, pendant la période de transition, ainsi que l’énergie nucléaire.

Bien que les auteurs du document restent inconnus, le président français Emmanuel Macron a formé une coalition de nations désespérées pour que la Commission change sa position sur l’énergie nucléaire.

La taxonomie européenne de la finance verte est un système de classification qui dresse une liste d’« activités économiques écologiquement durables ».

La Commission affirme que le système crée une sécurité pour les investisseurs et protège les intérêts privés « du greenwashing » tout en permettant aux entreprises de devenir plus respectueuses de l’environnement.

Cependant, la Commission elle-même a été accusée d’avoir tenté d’écologiser l’industrie des combustibles fossiles après la fuite du « non-papier ».

Linda Kachler, directrice de l’EU Green Deal Diplomacy à la Fondation européenne pour le climat, a déshonoré la tentative signalée d’étiqueter le gaz naturel comme vert.

Elle a averti que l’UE risquait de nuire à sa réputation à la lumière des engagements pris par Mme von der Leyen lors du sommet sur le climat COP26 à Glasgow cette semaine.

Elle a tweeté : « Répétez après moi : LE GAZ N’EST PAS VERT.

« La Commission, la France, l’Allemagne et l’Italie feraient mieux de le préciser !

« Toute tentative de la qualifier de ‘vert’, même en période de transition, porte atteinte à la réputation de l’UE en tant que leader international crédible – en pleine #COP26. »

L’organe exécutif de l’UE s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, dans le but d’atteindre le zéro net d’ici 2050 – un objectif adopté par la plupart des pays développés.

Le bloc a déclaré qu’il tenterait de réduire les émissions de 55% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici la fin de 2030, en augmentant le coût du carbone, en taxant les carburants polluants et en investissant dans l’énergie verte.

Frans Timmermans, chef de la politique climatique de l’UE, a déclaré plus tôt cet été: « Nous allons demander beaucoup à nos citoyens. Nous allons également demander beaucoup à nos industries, mais nous le faisons pour la bonne cause.

« Nous le faisons pour donner à l’humanité une chance de se battre. »

Vers cet objectif, une coalition de 10 nations a appelé la Commission européenne à accepter l’énergie nucléaire comme une option « abordable, stable et indépendante ».

Menés par le président français, les dirigeants de 10 pays ont écrit une lettre ouverte à la Commission, plaidant la cause de l’énergie nucléaire à la suite de la crise énergétique en Europe.

L’Allemagne en particulier, sous la direction d’Angela Merkel, a eu une histoire de scepticisme nucléaire.

À la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon, l’Allemagne a déclaré qu’elle s’éloignerait de l’énergie nucléaire d’ici 2022 en faveur d’autres options sans carbone.

Mme Kachler a déclaré: « Où cela s’est-il mal passé? La France est tellement obsédée par l’étiquetage du nucléaire comme vert, qu’elle a formé une alliance contre nature avec les pays d’Europe de l’Est, estimant que le gaz les aide à atteindre leurs objectifs climatiques.

« Eh bien… et l’Allemagne et l’Italie (?) semblent être d’accord tacitement… »

Express.co.uk a précédemment demandé à la Commission européenne de répondre aux critiques concernant le « non-paper » divulgué.

Cependant, un porte-parole a déclaré qu’il n’y avait « aucun commentaire à faire » et a plutôt souligné le rôle de la taxonomie verte de l’UE dans la mise en œuvre du pacte vert européen.

Ils ont déclaré : « La taxonomie de l’UE fournira aux entreprises, aux investisseurs et aux décideurs politiques des définitions claires pour lesquelles les activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental.

« De cette façon, il devrait créer une sécurité pour les investisseurs, protéger les investisseurs privés du greenwashing, guider les entreprises sur la façon de devenir plus respectueuses du climat, atténuer la fragmentation du marché et aider à déplacer les investissements là où ils sont le plus nécessaires.

« Comme annoncé en avril, la Commission adoptera un acte délégué de taxonomie climatique complémentaire couvrant les activités non encore couvertes par le premier acte délégué de taxonomie climatique de l’UE, notamment certains secteurs de l’énergie, conformément aux exigences du règlement de taxonomie.

« L’acte délégué couvrira les activités liées à l’énergie nucléaire, sous réserve et conformément au processus d’examen spécifique par des experts que la Commission a établi à cette fin.

« Cet acte délégué complémentaire couvrira le gaz naturel et les technologies connexes en tant qu’activités transitoires dans la mesure où elles entrent dans les limites de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de taxonomie de l’UE. Les mérites d’une clause d’extinction pour les activités transitoires sont examinés dans ce le contexte.

« La Commission adoptera prochainement l’acte délégué sur le climat complémentaire. Le commissaire McGuinness a déclaré le 27 octobre que l’objectif était que cela soit fait d’ici la fin de l’année.