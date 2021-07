L’UE au bord du gouffre alors que les confrontations imminentes entre les tribunaux pourraient voir l’effondrement du bloc CETTE SEMAINE | Politique | Nouvelles

in

Un trio de décisions à Varsovie et à Luxembourg pourrait avoir des conséquences de grande envergure pour l’avenir du bloc. Les décisions pourraient remettre en question l’adhésion de la Pologne à l’UE alors que la bataille entre son gouvernement eurosceptique et Bruxelles est sur le point d’atteindre son paroxysme. Aujourd’hui, le Tribunal constitutionnel polonais, sa plus haute juridiction, examinera si les dispositions du droit de l’UE sont compatibles avec la constitution du pays.

Demain, le même tribunal examinera une affaire distincte sur la question de savoir si la Cour de justice européenne peut forcer Varsovie à suspendre ses réformes judiciaires.

Et jeudi, la CJCE, la plus haute juridiction de l’UE, statuera sur la question de savoir si un nouveau régime disciplinaire pour les juges mis en place par le gouvernement polonais viole les obligations du pays en vertu du traité de l’UE.

Le mécanisme permet aux juges d’être punis par Varsovie pour un certain nombre de raisons, y compris le contenu de leurs décisions.

Les responsables polonais sont catégoriques sur le fait que des réformes judiciaires sont nécessaires pour réformer le système du pays, affirmant qu’il n’a pas été suffisamment modifié depuis la chute du communisme.

Et ils affirment que les affaires entendues par le tribunal sont vitales car l’UE aurait accru ses pouvoirs sans modifier suffisamment ses traités de fonctionnement.

Le vice-ministre polonais de la Justice Sebastian Kaleta a déclaré : « Il ne s’agit pas seulement de la Pologne.

« Le problème est que certains fonctionnaires européens essaient de donner à l’UE plus de compétences sans changer les traités.

“C’est très dangereux, car cela fera imploser l’UE de l’intérieur.”

Mais à Bruxelles, les eurocrates considèrent les affaires polonaises comme une tentative de Varsovie de saper l’ordre juridique du bloc.

Il y a eu des batailles constantes entre la Commission européenne et le gouvernement nationaliste polonais de Droit et Justice.

La semaine dernière, le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, a averti que les contestations des États membres représentaient « une menace réelle pour l’architecture même de notre union ».

DOIT LIRE: Journée de la liberté confirmée – mais les masques restent et les passeports vaccinaux sont introduits

On ne sait pas comment la Pologne réagira à une telle décision, mais auparavant son gouvernement n’a pas été dissuadé par les menaces juridiques de Bruxelles.

M. Kaleta a déclaré que son gouvernement serait “obligé” de ne pas suivre les ordonnances de la Cour de justice si sa cour constitutionnelle se prononçait contre l’institution basée au Luxembourg.

« Ce sera un signal pour la CJCE de ne pas agir en dehors des compétences qui lui ont été confiées, car cela brise la confiance entre les États membres, et c’est très dangereux pour l’UE elle-même », a-t-il déclaré.

Comme l’a suggéré M. Kaleta, le résultat de ces confrontations judiciaires pourrait changer l’UE pour de bon, voire déclencher l’effondrement du bloc.