L’UE au bord du gouffre : la menace Swexit s’enflamme alors que le bloc « pourrait laisser un goût amer » en Suède pendant des années | Monde | Nouvelles

Un parti eurosceptique appelle à « SWEXIT NOW » en tête des sondages

Des divisions amères ont continué de croître au sein du bloc, alors que les États membres se tournent vers la Commission européenne pour sa gestion du déploiement du vaccin contre le coronavirus, les négociations d’accords commerciaux et ses relations avec les pays non membres de l’UE. Ces derniers mois, la Commission – dirigée par la présidente Ursula von der Leyen – a été fortement critiquée par certains pays, dont la Suède, pour avoir accepté en principe un accord d’investissement avec la Chine. La Suède a depuis longtemps un problème majeur avec Pékin, en particulier son bilan en matière de droits de l’homme, et a visé la Chine en excluant ses entreprises technologiques Huawei et ZTE de la fourniture d’infrastructures 5G.

Ils ont également condamné l’accord commercial UE-Chine, qui a vu la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron jouer un “rôle actif” pour faire avancer les négociations.

Avant l’annonce de cet accord de principe, la Suède a également tiré une série de coups de feu contre l’UE pour sa gestion des négociations commerciales sur le Brexit.

Après des années de querelles, l’accord avec le Royaume-Uni a été confirmé la veille de Noël l’année dernière, mais les discussions se sont avérées être une affaire longue et interminable.

Et en novembre, l’eurodéputé du Parti conservateur et réformiste européen (ECR) Charlie Weimers, de Suède, a expliqué comment, malgré sa conviction qu’un accord serait finalement conclu avant la date limite du 31 décembre, les intérêts des relations de Stockholm avec le Royaume-Uni devaient être pris en compte.

L’UE au bord du gouffre: la menace Swexit s’enflamme alors que le bloc “pourrait laisser un goût amer” en Suède pendant des années (Image: GETTY/YOUTUBE)

Charlie Weimers s’entretient avec Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

S’exprimant lors d’un débat en ligne sur le Brexit au Parlement européen, M. Weimers a déclaré: “J’espère juste qu’un adulte se lèvera dans la salle et soulignera les intérêts plus larges de l’UE dans tout cela.

“La Suède fait partie des pays très dépendants du Royaume-Uni en matière de commerce. Il pourrait y avoir un fudge, mais c’est la façon typique de faire les choses pour l’UE, mais si cela se produit, cela pourrait laisser un goût amer pour les années à venir.

“Une autre chose à considérer est de savoir si un Brexit réussi incitera les autres à envisager de quitter l’UE. Bien sûr, rien ne pourrait être pire pour l’UE.”

Les menaces de démission de la Suède à la suite du référendum sur le Brexit en 2016 se sont toujours cachées dans l’ombre de Stockholm, en particulier compte tenu de ses liens étroits avec le Royaume-Uni.

JUST IN: Avertissement Swexit: l’UE a émis des menaces de poursuites judiciaires concernant le salaire minimum

Ursula von der Leyen a été critiquée (Image: GETTY)

Les deux partagent des attitudes similaires envers le bloc et la zone euro, et entre 2009 et 2015 ont voté de la même manière dans environ 89% des affaires de l’UE.

Les deux pays ont même mené avec succès une charge pour obtenir la toute première réduction du budget de l’UE en 2013.

Au lendemain de la décision du Royaume-Uni de soutenir le Brexit, David Wemer – un chercheur européen de Young Professionals in Foreign Policy – a également noté comment les pays nordiques en particulier pourraient rejoindre la Grande-Bretagne en dehors de l’UE.

Il a précisé que le Royaume-Uni était « l’une des plus grandes voix » au sein du bloc, et que sans l’opposition de la Grande-Bretagne, « l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et d’autres pourraient décider qu’une plus grande intégration politique et économique est la seule solution pour lutter contre le populisme et que l’adhésion « flexible » doit être abandonnée pour atteindre cet objectif”.

A NE PAS MANQUER :

Les Britanniques se moquent de l’UE alors que la Suisse pourrait annuler 120 accords commerciaux [ANALYSIS]

Intimidateurs de l’UE! Les tactiques de négociation vicieuses de la Suisse balayées [INSIGHT]

La Suisse a abandonné les négociations commerciales avec l’UE alors que le bloc voulait prendre trop de pouvoir [LATEST]

Ursula von der Leyen avec Boris Johnson lors d’une discussion sur un accord commercial (Image: GETTY)

Écrivant dans le Courrier diplomatique en 2016, il a ajouté : « Face à l’isolement politique sans le Royaume-Uni et ressentant des pressions pour céder davantage de souveraineté à Bruxelles, les élites politiques suédoises pourraient envisager de quitter l’Union.

« Au Royaume-Uni, c’est finalement une alliance entre la colère populiste et l’opposition des élites conservatrices à une ‘union toujours plus étroite’ qui a remporté le référendum. Ce scénario pourrait facilement se répéter en Suède, au Danemark et même dans les nouveaux États d’Europe de l’Est.

“Peut-être plus préoccupant, une impasse entre les États membres intégrationnistes et anti-intégration pourrait paralyser le système de l’UE déjà dysfonctionnel, détériorant davantage le soutien à l’Union à travers le continent.”

Cathrine Danin – analyste principale pour la principale institution financière de Stockholm, Swedbank – a également affirmé qu’il y avait des raisons de croire que son pays pourrait suivre une voie similaire à celle de la Grande-Bretagne.

Parmi les préoccupations de Mme Danin – qui s’exprimait avant le vote sur le Brexit – figurait la crainte que la Suède ne perde son influence dans l’UE sans la Grande-Bretagne à ses côtés.

Ursula von der Leyen avec Boris Johnson (Image : GETTY)

Cela, a expliqué Mme Danin, pourrait également voir la Suède rejoindre la zone euro.

Dans un rapport sur les implications financières que le Brexit pourrait avoir pour la Suède, Mme Danin a noté que certains pays déjà membres de l’euro “préféraient une intégration plus poussée” et que le Royaume-Uni quittant Bruxelles “pourrait isoler des pays comme la Suède”.

Elle a ajouté: “Cela pourrait obliger la Suède à rechercher des relations plus étroites avec le Royaume-Uni, la Norvège et éventuellement le Danemark aux dépens de l’UE.

“A moyen et long terme, on peut donc s’attendre à une Europe plus fragmentée qui se développera à des vitesses différentes.”

Lorsque le Brexit était en cours de discussion au Royaume-Uni, un sondage réalisé par TNS Sifo en Suède a révélé que 36% seraient en faveur de la sortie de Stockholm de l’UE, tandis que 32% y étaient opposés.

Il a également été révélé que 90% des personnes pensaient également que le Brexit serait une mauvaise chose pour le bloc – et en particulier pour la Suède.

Per Tryding, directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie du sud de la Suède, a affirmé qu’un vote sur le Brexit donnerait à la Suède un regard différent sur le Royaume-Uni, une nation qu’elle “considére comme un modèle”.

Il a déclaré que “les Suédois sont un peu amoureux du Royaume-Uni”, mais après le Brexit “les règles du jeu seront inconnues”, ajoutant : “Quelles sont les conditions réelles si nous faisons des affaires avec ou investissons en Grande-Bretagne à l’avenir ?

“Cette insécurité fera que les gens hésiteront à investir.”