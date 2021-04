L’UE au bord du gouffre: le Danemark a averti qu’il devait réduire le bloc ou faire face à une «impasse politique» à long terme | Monde | Nouvelles

Vaccine Row: l’Union européenne mise en garde contre les contrats de Wallace

La pandémie de coronavirus a mis en doute l’avenir du bloc, d’autant plus que sa gestion bâclée de son déploiement de vaccins continue d’exaspérer certains États membres. Parmi eux se trouvent la République tchèque et la Hongrie, qui ont été forcées d’acheter des vaccins à l’extérieur du bloc et implorent d’autres nations de partager leurs approvisionnements. Certaines parties de l’UE sont toujours soumises à des restrictions strictes contre les coronavirus, y compris des interdictions de voyager et des verrouillages, ce qui conduit à la colère quant à la façon dont elle a décidé de mener à bien son projet de vaccin.

Les critiques affirment qu’il a passé trop de temps à approuver divers vaccins à utiliser, et cela – avec les problèmes de production pharmaceutique – a vu l’UE prendre du retard par rapport au Royaume-Uni pour ce qui est de faire parvenir des vaccins aux citoyens.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également pataugé dans la rangée, affirmant que le déploiement des vaccins en Europe était « d’une lenteur inacceptable ».

Hans Kluge, directeur de l’OMS pour l’Europe, a déclaré que « les vaccins représentent notre meilleur moyen de sortir de cette pandémie », ajoutant: « Nous devons accélérer le processus en accélérant la fabrication, en réduisant les obstacles à l’administration des vaccins et en utilisant chaque flacon que nous avons dans stock, maintenant. «

Cela a conduit à une montée de l’euroscepticisme dans le bloc, certains pays faisant valoir que les États membres auraient dû déployer leurs propres voies de vaccination, au lieu de s’appuyer sur des décideurs au sein de la Commission européenne.

L’UE au bord du gouffre: le Danemark a averti qu’il devait réduire les liens avec le bloc ou faire face à une « impasse politique » à long terme (Image: GETTY)

Et au lendemain du Brexit, cinq politiciens et commentateurs influents ont fait valoir que des pays comme le Danemark et la Suède auraient dû réduire leurs liens avec l’UE – et le Parlement européen – pour prospérer.

Mark Brolin, Jan-Erik Gustafsson, Helle Hagenau, Ulla Klötzer et Erna Bjarnadóttir – de Suède, du Danemark, de Norvège, de Finlande et d’Islande – ont co-écrit un article d’opinion décrivant comment ces nations nordiques pourraient s’épanouir.

Ils ont fait valoir que «l’accumulation» du pouvoir au sein du bloc avait jeté un sérieux doute sur l’indépendance des États membres, suscitant des inquiétudes.

Le Danemark, la Suède et la Finlande sont à l’intérieur du bloc, tandis que les deux autres pays nordiques conservent des liens avec l’UE via l’Espace économique européen.

JUST IN: Frexiteer fustige la « propagande croissante » de l’UE alors que l’euro est défendu

Mais, selon les auteurs, le moment était venu de changer cela.

En raison de leurs relations étroites avec le bloc, la Norvège et l’Islande ont également vu leur influence sur leurs propres lois diminuer, tandis que les trois autres pays respectent la législation de l’UE.

Ils ont exigé que les nations «réduisent leurs liens politiques et administratifs avec une construction européenne qui chante déjà son chant du cygne».

Cela leur permettrait de conclure des accords – à la fois sur la sécurité et le commerce – avec d’autres pays, y compris le Royaume-Uni, qui est considéré comme un allié comme le Danemark et la Suède.

Leur déclaration, publiée dans Aftonbladet un an après le Brexit en 2017, disait: « Les pays nordiques chercheraient, bien entendu, à maintenir de bonnes relations avec les pays de l’Union européenne, sans aucune superstructure politique urgente.

« Ne rien faire, à notre avis, garantirait probablement une impasse politique (persistante) de longue date. »

Les experts ont également déchiré la prétention de l’UE d’être « moderne » – qu’ils ont qualifiée de « si loin de la vérité ».

L’article ajoute: «Les superstructures lourdes et groupées qui ne servent pas les personnes qu’elles sont censées servir appartiennent au passé.

«Ce qui a jadis rendu l’Europe unique, au moins, c’est le fait que la partie nord du continent s’est séparée de la lourde structure politique et économique de la société.

« Cette emprise doit être revue à nouveau maintenant. Rien ne pourrait mieux promouvoir la prospérité et la paix. »

Des rapports récents montrent que l’UE vaccine environ 16,4 citoyens pour 100 personnes, par rapport au taux du Royaume-Uni – qui est de 45.

Le bloc avait précédemment promis de dépenser d’énormes sommes pour aider à financer un vaccin, mais une fois de plus, il a été laissé derrière le Royaume-Uni et les États-Unis.

Selon un rapport de la société de données scientifiques Airfinity, le Royaume-Uni a dépensé 25 £ par personne pour les premières recherches sur le COVID-19, engageant environ 1,67 milliard de livres sterling en vaccins avant de connaître leur efficacité.

Les États-Unis ont offert 7,9 milliards de livres sterling, à un taux de 24,02 £ par personne, tandis que l’UE était à nouveau à la traîne, ne dépensant que 3,51 £ par citoyen, avec un investissement de 1,57 milliard £.