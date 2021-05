L’UE au bord du gouffre: le «deuil» de la Suède pour le Royaume-Uni après le Brexit «pourrait rapidement se transformer» en divorce | Monde | Nouvelles

Les tensions à l’intérieur du bloc continuent de croître, bien que Bruxelles semble maintenant avoir plus de contrôle sur le déploiement de ses vaccins. Les statistiques de mai montrent que plus de 20 pour cent de la population des États membres avaient maintenant reçu un vaccin, Malte ouvrant la voie avec la moitié de ses citoyens ayant reçu le vaccin. Pourtant, cela n’a pas empêché une montée de l’euroscepticisme dans toute l’UE, avec les souvenirs de la Commission européenne – dirigée par la présidente Ursula von der Leyen – et sa gestion de la pandémie encore fraîche dans l’esprit de certains.

Le déploiement a menacé les relations diplomatiques avec des pays tels que le Royaume-Uni et l’Australie, comme une dispute sur la question de savoir si les vaccins fabriqués à l’intérieur du bloc devraient être libérés avant que les États membres aient reçu leur part du coup.

Alors que l’UE a eu du mal à répondre à la demande, le Royaume-Uni semble s’épanouir loin des chaînes de Bruxelles – le Brexit permettant à la Grande-Bretagne de financer et de commander autant de vaccins qu’elle le souhaite.

L’approche du Royaume-Uni pour tout mettre en œuvre dans les premiers jours du déploiement du vaccin était un monde éloigné de l’UE, qui a mis plus de temps à offrir des financements aux sociétés pharmaceutiques et à acheter des vaccins.

Cela a conduit certains à se demander si d’autres États membres devraient rester à l’intérieur du bloc.

Immédiatement après le Brexit en 2016, David Wemer – un boursier européen de Young Professionals in Foreign Policy – a expliqué comment et pourquoi la Suède pourrait être la prochaine à suivre la voie du Royaume-Uni.

Il a noté que le projet européen avait «longtemps lutté contre la double mission d’intégration des États dans une entité fédérale supranationale et de l’unification de tout le continent européen».

M. Wemer a écrit dans le Diplomatic Courier: «L’expansion au Royaume-Uni, aux pays nordiques et à l’Europe de l’Est a indiqué que les États fondateurs étaient favorables à un projet paneuropéen plutôt qu’à une intégration complète.

JUST IN: l’UE au bord du gouffre: la Suède doit saisir une “ opportunité en or ” pour un accord avec le Royaume-Uni

La Suède et le Royaume-Uni entretiennent depuis longtemps une solide amitié à l’intérieur du bloc, avec des rapports montrant qu’entre 2009 et 2015, les deux pays ont voté ensemble sur 88% des votes.

Les pays ont également mené avec succès une charge sans précédent pour obtenir la toute première réduction du budget de l’UE en 2013.

Ces inquiétudes quant à la possibilité pour la Suède de quitter l’UE ont été recommandées par un panel de commentateurs et de politiciens influents, qui ont exigé que les puissances nordiques du Danemark et de Stockholm relâchent leurs liens avec le bloc.

Mark Brolin, Jan-Erik Gustafsson, Helle Hagenau, Ulla Klötzer et Erna Bjarnadóttir – de Suède, du Danemark, de Norvège, de Finlande et d’Islande – ont co-écrit un article d’opinion, qui décrit également comment l’UE se retournerait contre les électeurs qui critiquaient le bloc.

Selon eux, “en raison du scepticisme croissant des électeurs à l’égard de l’UE, de nombreux États membres sont aux prises avec l’instabilité politique chez eux”.

Le panel a noté qu’il y avait également des “frictions croissantes” entre les Etats membres qui ont des “objectifs incompatibles” au sein de l’UE.

L’article, publié dans Aftonbladet en 2017, poursuit: «Ainsi, la prétendue tétine de paix est devenue une source de désaccord.

«Le débat public est plus restreint que jamais depuis la démocratisation; le traitement des critiques de l’UE semble avoir établi des normes morales basses.

“Et le peuple? Les porte-parole de l’UE ont donné aux électeurs une note élevée tout en soutenant l’Union.

“Désormais, lorsque la voix de l’électorat se mêle au scepticisme, une grande partie des Européens est décrite comme bornée, démodée et isolationniste ou au pouvoir des” forces obscures “.”