L’UE au bord du gouffre : les dirigeants « ont mal interprété les leçons » à la suite du Brexit pour susciter la peur de la sortie de la Suède | Monde | Nouvelles

Un parti eurosceptique appelle à « SWEXIT NOW » en tête des sondages

La Suède a été plongée dans une crise politique plus tôt ce mois-ci après que son Premier ministre Stefan Lofven a été confronté à un vote de confiance au sein du Parlement du pays. M. Lofven a été contraint de démissionner de son poste la semaine dernière après s’être heurté à des alliés au sujet de la politique du logement, mais a obtenu un retour rapide en tant que leader – dans une victoire étroite de 176 à 173 voix. Réfléchissant à sa réintégration, M. Lofven a admis que “le travail pour faire avancer la Suède recommence maintenant”, ajoutant: “Nous devons maintenant poursuivre notre travail pour construire un pays plus fort, plus sûr et plus égal”.

De sérieux points d’interrogation ont été soulevés et des craintes de convocation d’élections anticipées, mais bien que les tensions aient couvé pour l’instant, M. Lofven continuera de faire face à des appels pour s’assurer que la nation s’améliore.

Les rivaux du parti politique anti-UE, les démocrates suédois, ont également remis en question la place de la Suède dans le bloc.

Le parti a gagné en popularité et la Suède est considérée par certains comme le pays le plus susceptible de suivre l’exemple du Royaume-Uni et de quitter Bruxelles à l’avenir.

Ils sont mécontents de certaines politiques d’immigration exigées par la Commission européenne, dirigée par la présidente Ursula von der Leyen, ainsi que d’autres aspects du leadership de l’UE.

Après le référendum du Royaume-Uni sur son adhésion à l’UE, que la campagne Leave a remporté avec succès sur ses homologues Remain, David Wemer – un chercheur européen de Young Professionals in Foreign Policy – a affirmé que des personnalités clés à Bruxelles ne comprenaient pas pourquoi le vote s’était déroulé comme il a fait.

Il a fait valoir que s’ils ne changeaient pas de tact et n’écoutaient pas pourquoi le public britannique avait choisi de partir, d’autres nations comme la Suède pourraient être tentées de s’éloigner.

Écrivant en 2016 pour le Courrier diplomatique, M. Wemer a noté comment “les dirigeants européens interprètent déjà mal les leçons du Brexit”.

Il a poursuivi: “Plutôt que de reconnaître le vote comme une réprimande de la structure politique de l’Union européenne, les politiciens ont présenté l’Union comme une victime de la montée du populisme.

“En réponse, beaucoup à Paris, Madrid, Rome et Berlin plaident pour une intégration plus poussée afin d’atténuer les griefs économiques et politiques animant les forces populistes. La montée du populisme, cependant, n’a joué qu’un rôle mineur en Grande-Bretagne, et une intégration plus poussée pourrait forcer des pays comme la Suède à envisager également de quitter l’Union.

“Le Brexit a été un succès parce qu’il a capitalisé sur le malaise britannique de longue date avec une intégration politique et financière étendue, une position que la Suède partage depuis longtemps.”

M. Wemer a ajouté : « Une intégration plus poussée peut sauver le projet de transnationalisme, mais cela ne le ferait qu’au prix de l’exclusion de membres comme la Suède et condamnerait l’idée d’unité européenne à une poignée de nations centrales.

L’expert a également examiné comment la Suède serait « confrontée à l’isolement politique » sans le Royaume-Uni et que si elle commençait à « ressentir la pression pour céder plus de souveraineté à Bruxelles », les politiciens suédois « pourraient chercher à quitter l’Union ».

Il a conclu : « Au Royaume-Uni, c’est finalement une alliance entre la colère populiste et l’opposition des élites conservatrices à une ‘union toujours plus étroite’ qui a remporté le référendum. Ce scénario pourrait facilement se répéter en Suède, au Danemark et même dans la nouvelle Europe de l’Est. États.

“Peut-être plus préoccupant, une impasse entre les États membres intégrationnistes et anti-intégration pourrait paralyser le système de l’UE déjà dysfonctionnel, détériorant davantage le soutien à l’Union à travers le continent.”

Cathrine Danin – analyste principale pour la principale institution financière de Stockholm, Swedbank – a également affirmé qu’il y avait des raisons de croire que son pays pourrait suivre une voie similaire à celle de la Grande-Bretagne.

Parmi les préoccupations de Mme Danin – qui s’exprimait avant le vote sur le Brexit – figurait la crainte que la Suède ne perde son influence dans l’UE sans la Grande-Bretagne à ses côtés.

Cela, a expliqué Mme Danin, pourrait également voir la Suède rejoindre la zone euro.

Dans un rapport sur les implications financières que le Brexit pourrait avoir pour la Suède, Mme Danin a noté que certains pays déjà membres de l’euro “préféraient une intégration plus profonde” et que le Royaume-Uni quittant Bruxelles “pourrait isoler des nations comme la Suède”.

Elle a ajouté: “Cela pourrait obliger la Suède à rechercher des relations plus étroites avec le Royaume-Uni, la Norvège et éventuellement le Danemark aux dépens de l’UE.

“A moyen et long terme, on peut donc s’attendre à une Europe plus fragmentée qui se développera à des vitesses différentes.”

Lorsque le Brexit était en cours de discussion au Royaume-Uni, un sondage réalisé par TNS Sifo en Suède a révélé que 36% seraient en faveur de la sortie de Stockholm de l’UE, tandis que 32% y étaient opposés.

Il a également été révélé que 90% des personnes pensaient également que le Brexit serait une mauvaise chose pour le bloc – et en particulier pour la Suède.

Per Tryding, directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie du sud de la Suède, a affirmé qu’un vote sur le Brexit donnerait à la Suède un regard différent sur le Royaume-Uni, une nation qu’elle “considére comme un modèle”.

Il a déclaré que « les Suédois sont un peu amoureux du Royaume-Uni », mais après le Brexit « les règles du jeu seront inconnues », ajoutant : « Quelles sont les conditions réelles si nous faisons des affaires avec la Grande-Bretagne ou investissons à l’avenir ?

“Cette insécurité fera que les gens hésiteront à investir.”