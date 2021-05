L’UE “autorisera” l’Ecosse indépendante de Sturgeon à: “Cela n’a rien à voir avec la Catalogne” | UK | Nouvelles

Le Parti national écossais (SNP) et les Verts écossais ont remporté un total de 72 sièges à Holyrood avec un taux de participation record aux élections du Parlement écossais de 63% – 10% de plus qu’en moyenne pour une élection au Parlement écossais. La victoire électorale est une question urgente pour un syndicat – le Royaume-Uni – mais elle peut également poser des questions importantes à l’avenir pour un autre: l’UE. Les deux partis se sont tenus sur une plate-forme d’une Écosse indépendante rejoignant le bloc.

Cependant, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon devra surmonter de nombreux obstacles avant de pouvoir obtenir l’adhésion.

Après avoir remporté Indyref2, l’Écosse devrait demander à rejoindre à nouveau le bloc en vertu de l’article 49 du traité de l’Union européenne.

Les nouveaux membres ne peuvent être autorisés à entrer dans le bloc que par un vote à l’unanimité des États membres existants et une Écosse indépendante serait sans aucun doute des plumes.

L’Espagne est aux prises avec les demandes de sécession elle-même, de la Catalogne, tant de gens pensent qu’il est peu probable qu’il soutienne un État nouvellement indépendant.

L’Écosse pourrait être rejetée par Bruxelles en raison de son déficit actuel de 7% du PIB, à moins qu’elle n’adopte un programme d’austérité strict de l’UE et qu’elle n’adopte potentiellement l’euro.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, cependant, le professeur Michael Keating a rejeté ces affirmations, arguant que l’UE accueillerait favorablement l’Écosse, car “elle n’a rien à voir avec la Catalogne”.

Il a déclaré: “Il n’y a aucune raison pour que l’Écosse ne puisse pas adhérer.

«Si le Royaume-Uni l’acceptait, alors l’Espagne l’accepterait.

“C’est logique pour eux parce qu’ils disent:” C’est différent de la Catalogne si l’Écosse a fait sécession “.

«Il est dans leur intérêt de dire que ce sont les affaires du Royaume-Uni.

«Ils ont une constitution et leur constitution dit que la Catalogne ne peut pas partir.

«L’Écosse est différente.

“Les sécessions unilatérales sont des questions complètement différentes.”

Dans une autre interview avec Express.co.uk, cependant, Mar Aguilera Vaqués, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Barcelone, a fait valoir que si l’Écosse devenait indépendante, elle serait traitée de la même manière que le Kosovo par le gouvernement espagnol.

Elle a expliqué: “Nous avons eu un match de football.

“L’Espagne contre le Kosovo et il y a eu le plus gros scandale.

“À la télévision espagnole, ils ont écrit le Kosovo en minuscules parce que l’Espagne ne reconnaît pas son indépendance.”

Mme Aquilera Vaqués a ajouté: “Je suppose que ce serait la même chose pour l’Écosse, c’est sûr …

“Ils ne veulent pas reproduire ce qui se passe ici avec la Catalogne.”

La Catalogne est l’une des régions les plus riches et les plus productives d’Espagne et a une histoire distincte qui remonte à près de 1000 ans.

Son désir d’indépendance remonte à des décennies.

Trois ans après l’échec de la tentative de son gouvernement de déclarer unilatéralement son indépendance, la Catalogne a quelque peu disparu des manchettes internationales.

Cependant, s’il est peu probable que ses institutions posent de nouvelles menaces sérieuses pour la stabilité de l’Espagne, la situation politique dans la région autonome est loin d’être normalisée.

Plusieurs politiciens indépendantistes sont actuellement en prison ou en exil, de violentes manifestations éclatent régulièrement dans les rues et la «guerre des drapeaux» se poursuit sur les balcons des villes de Catalogne.

Avant le référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014, l’ancien dirigeant espagnol Mariano Rajoy a déclaré à son gouvernement qu’il pensait qu’une Écosse indépendante ne pouvait demander à rejoindre l’UE que de l’extérieur de l’organisation en tant que nouvel État, alors qu’il mettait en garde contre les régions d’Europe qui se lancent dans le processus ” aventures en solo dans un avenir incertain ».

Alors que le gouvernement de M. Rajoy faisait face à une élection à la fin de 2015, avant que l’Écosse ne cherche officiellement à devenir indépendante, les propos du politicien espagnol étaient considérés comme un veto efficace à l’entrée immédiate de l’Écosse dans l’UE.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec l’ancien président français, François Hollande, M. Rajoy a déclaré: «Il est très clair pour moi, comme pour tout le monde dans le monde, qu’un pays qui obtiendrait son indépendance de l’UE resterait UE, et il est bon que les citoyens écossais le sachent et que tous les citoyens européens le sachent. »

M. Rajoy a déclaré que les traités de l’UE «ne s’appliquent qu’aux États membres qui les ont acceptés et ratifiés, et si une partie d’un État membre se sépare de l’État membre, elle se convertit en un tiers par rapport à l’UE».

Il a ajouté: «C’est la loi et cette loi s’applique.

«Cela ne profite en aucun cas à nos régions européennes et à nos citoyens de proposer des divisions ou des aventures en solo dans un avenir incertain où les points de sortie peuvent sembler clairs mais la destination est inconnue.