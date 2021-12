L’UE brutalement snobée d’un appel vidéo urgent sur la Russie – Joe Biden n’invite pas Bruxelles | Politique | Nouvelles

Tard hier soir, les dirigeants du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Italie et de la France ont eu des entretiens virtuels pour discuter des craintes que la Russie se prépare à envahir l’Ukraine. Ils se sont engagés à présenter un « front uni » contre l’agression de Vladimir Poutine.

Les discussions ont précédé un appel vidéo prévu entre le président américain Joe Biden et le président Poutine aujourd’hui.

Moscou a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, ce qui fait craindre qu’elle ne se prépare à une invasion complète.

En 2014, la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine mais n’a pas réussi à prendre le contrôle du reste du pays.

Les préparatifs militaires ont suscité l’inquiétude de l’UE qui craint les conséquences d’un conflit dans un pays frontalier des États membres.

La Commission européenne a défendu « l’intégrité territoriale et la souveraineté » de l’Ukraine face à l’agression de la Russie.

Washington a partagé des informations de renseignement avec les membres de l’OTAN et l’UE pour s’assurer que tous les alliés sont informés des plans suspectés de M. Poutine.

Cependant, bien que les États-Unis travaillent avec l’UE, ils n’ont pas été invités hier soir à se joindre aux dirigeants mondiaux lors de l’appel vidéo.

Le président Biden a plutôt réuni le groupe Nato Quint pour discuter de la situation.

Le Quint est un groupe décisionnel informel composé des membres les plus importants de l’OTAN.

Après les entretiens, la Maison Blanche a déclaré : « Les dirigeants ont discuté de leur inquiétude commune concernant le renforcement militaire russe aux frontières de l’Ukraine et la rhétorique de plus en plus dure de la Russie.

« Ils ont appelé la Russie à désamorcer les tensions. »

S’engageant à tenir Bruxelles informée de leurs discussions, une lecture a ajouté: « Ils ont convenu que leurs équipes resteraient en contact étroit, y compris en consultation avec les alliés de l’OTAN et les partenaires de l’UE, sur une approche coordonnée et globale. »

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson « continuerait à utiliser tous les outils économiques et diplomatiques à sa disposition pour empêcher toute agression russe contre l’Ukraine ».

Le président Biden et le président Poutine doivent s’exprimer aujourd’hui à 15 heures GMT.

Les États-Unis auraient identifié un ensemble de sanctions économiques à imposer si la Russie lançait une invasion.

Des sanctions contre les plus grandes banques russes et la possibilité de convertir des roubles en dollars et autres devises sont également envisagées.

Moscou a nié qu’il préparait une invasion de l’Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé l’OTAN d’expansion rampante vers ses frontières, forçant la Russie à renforcer sa présence militaire.