16/11/2021 à 09:07 CET

Le Conseil et le Parlement de l’Union européenne (UE) sont parvenus à un accord politique sur un budget » prudent et réaliste » de l’UE d’ici 2022, avec des ressources pour faire face aux défis potentiels.

Le total des engagements s’établit à 169 515,8 millions d’euros et des versements de 170 603,3 millions d’euros, Le Conseil, qui représente les pays de l’UE, a précisé dans un communiqué tôt mardi matin.

L’accord trouvé au sein du comité de conciliation des deux institutions garantit « un budget prudent et réaliste » pour l’année prochaine, laissant « des ressources suffisantes » pour répondre « aux défis futurs possibles « , a noté le Conseil.

Le ministre délégué slovène aux négociations budgétaires de l’UE, Iréna Drmaz, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE, a affirmé que l’accord trouvé est « équilibré ».

Le budget de l’UE de l’année prochaine consacre «des ressources suffisantes à nos priorités et, en même temps, garantit un espace budgétaire suffisant pour circonstances imprevues« , a-t-il assuré.

Drmaz a ajouté que le financement convenu « soutiendra la reprise en cours et soutiendra fortement notre Objectifs climat et numérique »Il sera également complété par des ressources provenant des fonds de relèvement et de résilience.

Jusqu’à présent, la Commission a adopté des évaluations positives des plans de relance et de résilience de 22 États membres, également entériné par le Conseil, et a versé 52,3 milliards d’euros de préfinancements à 17 d’entre eux.

L’accord a été conclu à la lisière de l’échéance, à minuit dernier, et a été annoncé à l’aube. Si aucun accord n’avait été trouvé, la Commission européenne aurait dû présenter un nouveau projet de budget.

« Cet accord confirme que toutes les institutions sont prêtes à trouver un compromis pour un budget qui soutiendra une reprise durable et la nécessaire transition de l’UE dans l’intérêt de tous », a déclaré aujourd’hui le commissaire au Budget, Johannes Hahn.

Une fois adopté, ce qui est certainement attendu d’ici la fin du mois, le budget permettra à l’UE mobiliser des fonds « importants » pour une réponse « continue » de l’UE à la pandémie de coronavirus et à ses conséquences ; conduire une reprise durable et protéger et créer des emplois, a souligné la Commission aujourd’hui dans un communiqué.

En même temps que le budget pour 2022, les institutions de l’UE ont accepté de soutenir les amendements proposés au Budget 2021 présenté par la Commission plus tôt cette année, qui « pourrait augmenter l’aide humanitaire aux réfugiés syriens en Turquie et contribuer à accélérer la vaccination mondiale en fournissant 200 millions de doses supplémentaires aux pays à faible revenu ».

Les positions du Conseil et du Parlement européen, les colégislateurs du club communautaire, différaient d’environ 4 000 millions d’euros par rapport au budget de l’Union européenne pour 2022.

La Commission européenne a présenté en juin un projet de budget pour 2022 qui a levé 167.800 millions d’euros d’engagements, 2% de plus que cette année, et 169.400 millions de paiements, auxquels s’ajouteraient les décaissements du fonds de relance’La prochaine génération« en raison de la pandémie de covid.

Les engagements représentent le montant maximal que l’UE peut accepter chaque année, tandis que les paiements correspondent au montant réellement déboursé dans cet exercice.

Les Conseil, dans sa position adoptée en septembre, a défendu des engagements de 167,7 milliards d’euros et paiements de 170 000 millions.

Les ParlementParallèlement, il pariait sur des engagements de 171,8 milliards d’euros et dépenses de 172 500 millions.

Enfin, l’accord trouvé soulève les propositions de la Commission et du Conseil en termes d’engagements et garder les paiements au montant qu’ils avaient fixé ces deux établissements.

Environ 93 % du budget de l’UE vont aux citoyens, aux régions, aux villes, aux agriculteurs et aux entreprises, a souligné, pour sa part, le Parlement européen (PE) c’est une déclaration.

« Ce budget est un message clair à tous les Européens que l’Europe s’est engagée en faveur d’une reprise forte, pour tous les secteurs, toutes les régions et toutes les générations », a déclaré le rapporteur du rapport sur le budget du PE, le Croate Karlo Ressler.

Le budget annuel pour 2022 sera désormais formellement adopté par le Conseil de l’Union européenne et par le Parlement européen. Le vote en séance plénière, qui marquera la fin du processus, est prévu le 24 novembre.