L’UE critique les îles Féroé pour avoir tué 1 400 dauphins cet été

22/12/2021 à 09:02 CET

Joan Lluís Ferrer

Ces dernières décennies, les États membres de l’Union européenne ont gardé un long silence sur le massacre des cétacés aux îles Féroé, évitant de critiquer une tradition unanimement considérée comme brutale et obsolète. Pourtant, hier a marqué un tournant important dans cette voie de la permissivité.

L’UE et ses États membres représentés au sein de la Commission baleinière internationale (CBI), à l’exception du Danemark, ont publié une déclaration officielle dans laquelle appeler le gouvernement des îles Féroé à « mettre immédiatement fin à la pratique dépassée de chasse à la baleine et aux dauphins ».

La déclaration critique clairement le massacre de plus de 1 400 dauphins à flancs blancs de l’Atlantique dans les îles Féroé le 12 septembre 2021, comme « cruel et inutile », et s’ajoute aux critiques exprimées par le commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche de l’UE, Virginijus Sinkevi & ccaron; ius.

« Nous condamnons le massacre cruel et inutile de 1400 dauphins à flancs blancs, l’une des plus grosses prises jamais réalisées. Même avant cette capture particulière, les précédentes avaient été considérées comme épouvantables et contraires à l’éthique par la société civile et par les États membres de l’UE & rdquor;, indique la déclaration approuvée.

Dauphins capturés en septembre | Berger des mers

Après avoir souligné le douloureux système utilisé pour cette pêche massive aux dauphins, qui allonge leurs souffrances, les pays de l’UE expriment leur inquiétude face à la « Impact sur les Populations & rdquor; de cette espèce qui a dit activité. En effet, il s’agit d’une espèce qui habite à la fois les zones de l’UE et à l’extérieur de celle-ci et il y a un manque de recherche sur son état de conservation exact.

« Nous appelons le gouvernement des îles Féroé à mettre immédiatement fin à cette pratique dépassée des baleines et des cétacés et leur donner la même protection qu’ils ont dans l’Union européenne, comme le prévoient les accords multilatéraux & rdquor;, ajoute le communiqué.

La nouvelle a été bien accueillie par les ONG environnementales luttant pour la préservation des dauphins dans cette partie du monde.

« Enfin, l’Union européenne est claire dans sa position condamnant le massacre flagrant, inutile et cruel de baleines et de dauphins dans ces eaux aux portes de l’Union européenne », a félicité Nicolas Entrup, co-directeur des relations internationales de l’organisation internationale pour la protection marine OceanCare, en lien avec la déclaration de l’UE.

« La mise à mort délibérée de cétacés dans les eaux européennes, atteignant un nombre élevé de spécimens, remet en cause tout le travail de conservation et de protection de ces animaux qui est effectué par les pays européens. Par conséquent, cette réaction des pays de l’UE est la bienvenue et nous espérons que les considérations exprimées seront également comprises dans les îles Féroé », explique Mark Simmonds, directeur scientifique d’OceanCare.

Pêche de masse des dauphins aux Féroé | Berger des mers

« Il est décevant de constater que le Danemark n’a pas endossé cette déclaration de l’UE, car, selon le gouvernement danois, ‘elle ne coïncide pas avec les intérêts des îles Féroé' », a déclaré cette organisation dans un communiqué.

Le massacre du 12 septembre

Le 12 septembre, au moins 1 428 dauphins à flancs blancs de l’Atlantique adultes et des dizaines de juvéniles ils ont été conduits à terre et abattus à Skálafjørður, à l’est des îles Féroé. La chasse directe aux globicéphales, une autre espèce de dauphin, s’est poursuivie quelques jours plus tard.

Chaque année, à la mi-septembre, une tradition sanglante s’y déroule : l’abattage des cétacés, essentiellement des dauphins et des globicéphales, dit grind, afin de garantir l’approvisionnement alimentaire de l’hiver. Est un vestige du passé qui survit aujourd’hui et est considéré comme une tradition inaliénable par la population féroïenne. Mais il y a aussi de plus en plus de critiques.

La capture exceptionnelle réalisée cette année a rempli les médias du monde entier d’images choquantes. Ce n’est pas la première fois, car il existe des groupes environnementaux très actifs contre cette pratique. Cependant, cette fois le gouvernement féroïen a lui-même admis que cette pêche pourrait devoir être limitée.

De quels chiffres parle-t-on ? Pas moins de 1 428 dauphins à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus) ont été capturés par des pêcheurs locaux en une seule nuit, celle du 12. Les quais de la petite ville qui servent de base à ces bateaux de pêche ont été littéralement inondés de dauphins morts, démembrés ou chargés sur des camions. Et tout teint en rouge.

Sea Shepherd, l’entité qui s’oppose au grind, a publié une note expliquant que ce groupe de 1 429 dauphins « a été conduit pendant de nombreuses heures, et sur 45 kilomètres, à l’aide de hors-bord et de jet-skis, vers les eaux peu profondes de la plage de Skálabotnur, dans le Îles Féroé, où chaque animal a été tué & rdquor ;.

“La plus grosse prise de l’histoire & rdquor;

Cette entité, qui lutte contre cette pratique depuis de nombreuses années, affirme que ce qui s’est passé cette année constitue un véritable record : « C’est la plus grosse prise de l’histoire des îles Féroé (la plus grande précédente était de 1 200 globicéphales en 1940) et c’est peut-être la plus grande chasse unique de cétacés jamais enregistrée dans le monde & rdquor;.

En outre, ils signalent également de multiples irrégularités, car de nombreux participants à la chasse n’avaient pas le permis requis pour le faire, car ce permis implique «une formation spécifique sur la façon de tuer rapidement les globicéphales et les dauphins & rdquor; pour éviter des souffrances inutiles. Par contre, sur les photos et vidéos vous pouvez voir des dauphins encore vivants sur les quais.

En outre, de nombreux dauphins avaient été écrasés par les bateaux à moteur, heurtés par leurs hélices, qui causa une mort lente et douloureuse.

L’origine de cette cruelle tradition est l’alimentation de la communauté. Pourtant, les sommes capturées dépassent déjà largement les besoins collectifs, selon les détracteurs de Grind. La viande de dauphin est distribuée après la chasse aux participants et le reste va aux habitants du quartier où la capture a été effectuée. Mais, apparemment, dans ce cas, des dauphins ont même été donnés à d’autres quartiers de l’île pour ne pas avoir à les jeter, étant donné l’excès de quantité.

Il n’y a pas que les écologistes de Sea Shepherd qui rejettent le grind. Ils commencent aussi à le faire de nombreux voisins, qui jugent cette chasse excessive. Le journal danois Ekstra Bladet a publié un rapport avec de nombreux témoignages d’habitants des îles Féroé indignés par ce qui s’est passé le 12.

Il faut garder à l’esprit que cette chasse a eu lieu alors que les îles Féroé avaient déjà chassé un total de 615 globicéphales tout au long de l’été, ce qui porte le nombre de cétacés morts à 2 043 seulement durant ces mois de cette année, selon le directeur Sea Berger exécutif Alex Cornelissen.

