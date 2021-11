L’UE dans la répression de la crise des migrants alors que la liste noire des compagnies maritimes malhonnêtes est publiée | Monde | Nouvelles

Adler de la BBC met en garde l’UE contre une nouvelle crise des migrants

Au cours de la confrontation géopolitique qui se déroule à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la Commission européenne a été contrainte de proposer des plans pour tenter de mettre fin à la crise.

Un nouveau projet de loi s’appliquera à tous les types de transport et habilitera l’exécutif à suspendre une série de droits, y compris le droit de fournir des services de transport.

Mardi, la Commission a annoncé 3 millions de livres sterling (3,5 millions d’euros) pour les retours volontaires et 590 500 livres sterling (700 000 euros) d’aide humanitaire et 170 millions de livres sterling (200 millions d’euros) supplémentaires pour la gestion des frontières en Lettonie, Lituanie et Pologne, Euronews rapports.

Le président Von Der Leyen a déclaré aux députés : « Les États membres confrontés à une telle attaque hybride doivent être en mesure de répondre efficacement à la situation d’urgence à laquelle ils sont confrontés.

Elle a ajouté : « Dans le même temps, ils doivent respecter pleinement les droits fondamentaux et les obligations internationales. Les deux points sont cruciaux et nous devons trouver un moyen de les concilier.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, lors d’une réunion avec EL PAÍS, a déclaré : « Nous pourrons faire beaucoup avec cette nouvelle règle, mais espérons que nous n’aurons pas à l’utiliser.

« Cette nouvelle base légale est la réponse à une nouvelle méthode de traite des êtres humains. »

Elle a également ajouté qu’il s’agit désormais davantage d’une crise géopolitique que d’une crise migratoire.

De plus, Mme Johansson a tweeté : « La situation au #Belarus commence à se désescalader. Nous ne pouvons bien sûr jamais être satisfaits, car des personnes sont mortes grâce à Loukachenko, mais nous pouvons être satisfaits de la réponse commune et unifiée de l’UE.

« Plus de preuves pourquoi nous avons besoin de progresser sur les propositions #MigrationEU. »

La règle vise à empêcher les compagnies aériennes ou autres moyens de transport de faciliter l’arrivée de migrants dans un pays voisin qui ne cherche qu’à faire pression sur l’UE.

Pourtant, cela n’affecte pas les personnes ou les organisations qui sauvent les réfugiés potentiels.

Selon El Pais, contrairement à d’autres régimes de sanctions bruxellois, le nouveau n’exige pas de lien direct entre l’entreprise sanctionnée et son intention d’attaquer l’UE.

Il suffira que les services d’une entreprise soient utilisés par un régime agresseur pour qu’elle soit sanctionnée, même si elle maintient son fonctionnement normal.

Une fois le nouveau régime entré en vigueur, les entreprises de transport utilisées pour effectuer de tels trafics risquent de se voir interdire d’opérer sur le marché de l’UE.

L’inscription sur cette liste entraînera des sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la perte de l’accès au marché de l’UE.

Dans le cas des compagnies aériennes, le veto les empêchera d’atterrir ou de décoller dans les aéroports de l’UE, même pour les escales ou le ravitaillement.

Il leur sera également interdit de survoler l’espace aérien européen.

L’ensemble des interdictions rend pratiquement impossible l’utilisation d’une compagnie aérienne internationale par des régimes tels que celui du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, car ils perdraient l’accès au marché et à l’espace aérien européens essentiels.

Depuis la signature de la Convention internationale sur les réfugiés en 1951 et jusqu’en 2016, 75 tentatives d’exploiter le déplacement de population comme une arme politique ont été enregistrées dans le monde, selon le professeur Kelly M. Greenhill dans une étude du Conseil européen des relations étrangères (ECFR). .

Mais au cours des deux dernières années, la fréquence des attaques contre l’UE semble avoir augmenté.

En février 2020, la Turquie a menacé de déchaîner un torrent de réfugiés syriens vers les frontières grecques comme mesure de pression dans diverses négociations avec Bruxelles.

La réponse énergique de l’UE, qui a aidé Athènes à protéger les frontières, et l’arrivée de la pandémie ont éliminé la menace d’Ankara.

Depuis juin, Loukachenko a fait de son pays une destination prioritaire pour les ressortissants de pays tiers aspirant à rejoindre l’UE.

Johansson a déclaré: « L’homme qui a été décrit comme le dernier dictateur d’Europe n’a pas seulement réprimé son propre peuple, mais a également commencé à vendre des billets qui sont censés vous donner droit à l’adhésion à l’UE », a déclaré Johansson.

« La Biélorussie est un pays à fuir, pas un pays vers lequel vous voulez vous envoler »,

Johansson affirme que la supercherie de Loukachenko a coûté aux migrants potentiels « entre 10 000 et 20 000 euros par voyage » et que, une fois en Biélorussie, « ils ont même reçu des menaces de mort [from Belarusian security forces] pour les forcer à essayer de traverser la frontière de l’UE.

Le nouveau régime de sanctions permettra une réponse encore plus rapide aux futures crises migratoires en sanctionnant les compagnies aériennes qui hésitent à interrompre le flux de personnes.

Selon le professeur Greenhill, l’UE se protège ainsi du type de crises migratoires provoquées qui ont permis à leurs incitateurs d’atteindre une partie de leurs objectifs politiques 75 % du temps et/ou une victoire quasi complète au cours des sept dernières décennies dans plus de la moitié .