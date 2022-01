Ray Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, en Jamaïque et aux Bahamas, parle lui-même couramment le gaélique. Il pense néanmoins que la décision du bloc de lui accorder le plein statut officiel et opérationnel au sein des institutions de l’Union européenne entraînera simplement la traduction inutile d’innombrables documents.

Eurosceptique partisan de l’Irlande après la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE avec un soi-disant Irexit, M. Bassett s’exprimait après l’entrée en vigueur de la décision le 1er janvier, lui donnant le même statut que les autres langues officielles, dont le français et l’allemand.

M. Bassett a déclaré à Express.co.uk: «Je suis moi-même un locuteur irlandais et très sympathique à la langue.

« Cependant, je pense que la décision de l’UE est une perte totale de temps et de ressources. »

Il a expliqué : « Cela signifie essentiellement que des fonctionnaires bien rémunérés à Bruxelles passeront d’innombrables heures à travailler à traduire des textes fastidieux, des règles bureaucratiques insensées, etc. et que leur production sera, dans la grande majorité des cas, lue par personne d’autre que les traducteurs eux-mêmes.

« C’est essentiellement un geste insensé et coûteux. »

M. Bassett a déclaré que le bloc devait mettre fin aux duplications inutiles et réduire le nombre de textes traduits, au lieu de faire exactement le contraire.

Il a ajouté : « En tant que contributeur net au budget de l’UE, l’Irlande devrait s’attaquer à des projets inutiles comme celui-ci, sans les encourager.

C’est un exemple coûteux d’une autre folie de l’UE et sera considéré avec cynisme par la grande majorité en Irlande. »

L’irlandais était une langue des traités lorsque l’Irlande est devenue un État membre en 1973, ce qui signifie que seuls les traités de l’UE ont été traduits en irlandais.

Dublin a demandé en 2005 que l’irlandais devienne une langue officielle et de travail et sa demande a été acceptée le 1er janvier 2007.

Cependant, un accord de dérogation a été mis en place depuis lors en raison d’une pénurie de personnel de traduction qui a limité la quantité de documents traduits en irlandais.

S’exprimant le 31 décembre, le whip en chef du gouvernement et ministre d’État du Gaeltacht et des Sports, Jack Chambers TD, a déclaré : « La fin de la dérogation au statut de la langue irlandaise dans l’Union européenne est une étape cruciale dans le développement et l’avenir. de la langue.

« L’irlandais est désormais sur un pied d’égalité avec les autres langues officielles et de travail de l’UE, ce qui renforcera les relations entre les citoyens et les systèmes administratifs européens.

« Avec la loi de 2021 sur les langues officielles (amendement) signée par le président de l’Irlande la semaine dernière, le rôle de la langue irlandaise dans les systèmes d’administration nationaux et européens a maintenant été considérablement renforcé. »

M. Chambers a ajouté : « Les institutions européennes et le personnel de mon département méritent un grand mérite pour avoir mis en place les structures et les initiatives appropriées pour atteindre cet objectif.

« C’était un projet ambitieux, mais grâce à la coopération étroite entre les institutions de l’UE, le gouvernement irlandais et les parties prenantes dans le cadre de l’initiative Advanced Irish Language Skills, parmi de nombreuses autres initiatives et projets, les institutions européennes sont désormais prêtes à traduire l’ensemble du contenu. en irlandais ainsi que d’autres langues officielles et de travail de l’UE.