L’UE décide d’arrêter la prise de pouvoir de la VDL alors qu’elle cherche à dissimuler le flop des vaccins Politique | Nouvelles

Une multitude de pays de l’UE sont de plus en plus furieux contre le président de la Commission européenne pour avoir tenté d’exploiter le conflit afin de reconstruire sa réputation ternie. Les initiés affirment que les dirigeants du bloc préparent un défi contre la dernière tentative des principaux eurocrates de s’emparer de plus de pouvoirs des États membres. Mme von der Leyen est au centre d’une bagarre institutionnelle depuis qu’elle s’est retrouvée sans président lors d’une réunion la semaine dernière avec son compatriote de l’UE Charles Michel et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les diplomates de l’UE ont accusé le chef de la Commission d’avoir déclenché une guerre d’information avec sa collègue pour lui nuire à son rôle dans le déploiement de la vaccination au rythme d’escargot du bloc.

Une source a déclaré à Express.co.uk: «Ursula von der Leyen a simplement armé la porte Sofa pour nuire à ses mauvaises performances sur les vaccins et pour recalibrer sa propre position.

«Les États membres considèrent de plus en plus ses revendications comme une simple prise de pouvoir et une tentative de renégocier sa position.»

Selon les règles de l’UE, le président du Conseil européen, M. Michel, est censé représenter le bloc en tant que son plus haut fonctionnaire lors de voyages à l’étranger.

Mais Mme von der Leyen a fait pression pour que le règlement soit réécrit pour lui donner un rang égal à son collègue.

On s’attend maintenant à ce que les hauts dirigeants de l’UE interviennent personnellement dans la dispute car cela nuit à la réputation du bloc sur la scène mondiale.

Un diplomate de l’UE a déclaré: «Elle ferait mieux de se concentrer sur la résolution de la crise sanitaire et son rôle dans celle-ci au lieu de mener une guerre bidon que personne en dehors de Bruxelles ne comprendra.

Si Mme von der Leyen refuse de reculer dans la rangée de la porte du canapé, elle pourrait être convoquée à un sommet des dirigeants européens pour expliquer ses actions.

Elle est déjà tombée en disgrâce auprès d’un certain nombre de capitales européennes en raison de son rôle dans le rachat conjoint de Covid par l’UE.

Beaucoup la blâment pour leur déploiement lent, mais ne veulent pas l’évincer car elle est facile à gérer en tant que «président de canard boiteux».

La première dispute a été déclenchée lorsque Mme von der Leyen s’est retrouvée sans chaise lorsque ses pairs masculins ont saisi les deux seuls disponibles – avant de discuter des droits des femmes.

Son porte-parole a déclaré par la suite que la Turquie avait violé le protocole en ne lui offrant pas de chaise.

Jusqu’à présent, l’UE n’a réussi à déployer qu’un peu moins de 70 millions de vaccins – à un taux de 21,86 pour 100 personnes.

En comparaison, quelque 32,2 millions de personnes ont reçu une première dose en Grande-Bretagne, et 7,7 millions supplémentaires ont été entièrement vaccinées après une deuxième injection.