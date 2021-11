L’UE déclenche des restrictions d’urgence contre Covid alors qu’une nouvelle variante sévit | Monde | Nouvelles

Le président de la Commission a appelé les citoyens de l’UE à se faire vacciner et a déclaré que le vaccin Covid-19 serait immédiatement adapté aux nouvelles variantes au fur et à mesure de leur apparition.

La décision de l’UE fait suite à l’annonce du Royaume-Uni plus tôt dans la journée que les voyages aériens à destination et en provenance de l’Afrique du Sud avaient été suspendus.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré à Sky News : « Comme les scientifiques l’ont décrit, [this is] la variante la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour. »

Mme von der Leyen a pris la parole après que la Belgique, État membre de l’UE, a confirmé un premier cas de variante dans le pays.

Le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke, a déclaré : « Nous avons un cas de cette variante qui est confirmé. C’est quelqu’un qui vient de l’étranger. »