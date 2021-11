L’UE deviendra un « super-État à part entière » en tant que vision « souveraine » du successeur de Merkel | Politique | Nouvelles

L’ancien député européen du Brexit Party, Ben Habib, craint que le chef du SPD, M. Scholz, qui a remplacé cette semaine Angela Merkel à la tête d’un gouvernement de coalition tripartite « feux de circulation », ne soit « un problème pour le Royaume-Uni ». S’exprimant mercredi aux côtés du leader des Verts et du parti libéral FDP, M. Scholz a déclaré : « Une Europe souveraine est la clé de notre politique étrangère.

« En tant que pays économiquement fort et le plus peuplé du cœur de l’Europe, notre mission est de permettre, de favoriser et de faire progresser une Europe souveraine. »

Selon un accord de coalition, les partis souhaitent utiliser la Conférence sur l’avenir de l’Europe comme moyen de réformer l’UE en une fédération à part entière.

David Jones, député conservateur de Clwyd West et vice-président du groupe de recherche européen, a suggéré que les intentions de M. Scholz étaient claires.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le nouveau chancelier n’a laissé aucun doute sur sa vision de l’Europe : un super-État à part entière.

« Cela peut convenir à l’Allemagne, mais cela ne conviendra pas à tous les États membres européens.

« Cela n’aurait certainement pas convenu au Royaume-Uni, et sa déclaration ne fait que souligner à quel point nous avons été sages de partir quand nous l’avons fait. »

M. Habib, qui a été l’un des 29 représentants du Brexit au Parlement européen en 2019, était également sans équivoque.

M. Habib a averti : « Olaf Scholz va clairement être un problème pour le Royaume-Uni et le monde.

« Il ne peut pas voir au-delà de son nez orienté vers l’UE.

« La liberté de mouvement n’est pas à blâmer pour le manque de transporteurs. Ce sont les mauvaises conditions de travail, les mauvais salaires et l’absence de formation qui sont à blâmer.

Il a ajouté : « Ce problème est en gestation depuis des années et déclenché par la fin des blocages.

« Le Royaume-Uni a absolument besoin d’une politique industrielle appropriée (qui dépassera probablement les compétences de notre gouvernement actuel).

« Mais les commentaires de Scholz sur les transporteurs révèlent son antipathie pour le Royaume-Uni.

« Comme je l’ai dit, l’Europe est souvent en porte-à-faux avec l’anglo-sphère.

« Nous allons devoir le surveiller attentivement. »

Jayne Adye, directrice de Get Britain Out, a déclaré à Express.co.uk : « Le gouvernement britannique a longtemps tenu pour acquis la stabilité et la prévisibilité d’Angela Merkel en ce qui concerne nos relations avec l’Allemagne et l’Union européenne.

« Cependant, le nouveau chancelier allemand, le nouveau gouvernement d’Olaf Scholz – construit sur une coalition à trois qui comprend l’extrême gauche ‘Alliance 90/Les Verts’ et le ‘Parti démocrate libre’ (FDP) qui ont le potentiel de bouleverser le applecart et changer complètement notre relation avec l’UE, car ils proposeraient apparemment une fédération européenne renforcée, ce qui serait préoccupant. »

Le nouveau gouvernement allemand est confronté à des défis immédiats, l’Europe étant aux prises avec les retombées du Brexit, une crise à la frontière de l’Union européenne avec la Biélorussie et une recrudescence des cas de COVID-19.

M. Scholz, 63 ans, homme politique expérimenté qui était ministre des Finances de la « grande coalition » sortante du SPD et de la CDU de Mme Merkel, a déclaré que la lutte contre la pandémie de COVID-19 serait sa priorité absolue.