L’UE dicte une loi sur l’énergie qui pourrait coûter à l’Italie 360 ​​millions de livres sterling par an en évasion fiscale | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre italien Mario Draghi a accepté de supprimer les frais de licence de télévision des factures d’électricité, une politique introduite par l’ancien Premier ministre Matteo Renzi dans le but de lutter contre l’évasion fiscale. Pour des raisons de transparence et de respect de la concurrence, Bruxelles a demandé l’élimination des « charges abusives » des coûts énergétiques.

La suppression de la redevance RAI (radiodiffuseurs publics italiens) de la facture d’électricité répond donc aux engagements pris par le gouvernement Draghi avec l’Union européenne dans le cadre du Plan National de Relance et de Résilience, qui promet l’annulation de l’obligation pour les vendeurs d’électricité de “percevoir au travers de factures, des sommes qui ne sont pas directement corrélées à l’énergie”.

Les Italiens paient 9 euros par mois pendant 10 mois directement sur la facture d’électricité pour leurs licences TV.

La réforme a été introduite par le gouvernement Renzi fin 2015 pour lutter contre l’évasion fiscale des télévisions publiques.

Auparavant, cela coûtait 113 € par an, mais peu étaient vraiment payants.

Italie : la loi de Bruxelles sur la transparence pourrait coûter 360 £ à Draghi en évasion fiscale (Image : GETTY)

Obliger les Italiens à payer la redevance, en facturant les factures émises par les compagnies d’électricité, a résolu le problème de l’évasion, avec l’inconvénient cependant de faire apparaître les factures d’énergie beaucoup plus chères que la consommation réelle d’électricité.

Par conséquent, Bruxelles n’a épargné aucune critique du gouvernement italien au fil des ans.

Cette décision a toutefois permis de réduire l’évasion fiscale de 30 % à seulement 4 %, avec des recettes supplémentaires de 420 millions d’euros dans les poches de l’État.

Les critiques de l’engagement de Draghi envers l’UE craignent qu’un retour dans le passé signifie également que les Italiens honnêtes paieront le prix d’une redevance plus élevée pour compenser ceux qui cesseront tout simplement de payer.

La loi sera débattue et votée en septembre et devrait déclencher un débat plus large sur le passage à un modèle d’abonnement pour les radiodiffuseurs d’État.

L’hypothèse de la suppression de la redevance RAI sur les factures d’électricité a été soutenue « avec brio » par Codacons.

L’association des consommateurs a déclaré : “L’inclusion de la redevance RAI dans les factures d’électricité a représenté un véritable harcèlement au détriment des utilisateurs, qui se sont retrouvés à payer des factures plus élevées en raison de la décision du gouvernement Renzi”.

Une position beaucoup plus prudente, rapporte le Corriere della Sera, est celle prise par Usigrai, le syndicat des journalistes de la RAI : “.

Nouvelles d’Italie: Mario Draghi a succombé aux demandes de VdL pour le fonds de relance (Image: GETTY)

Le syndicat a souligné que ce qui compte « c’est que la fonction publique dispose enfin de ressources certaines, pérennes, autonomes et indépendantes.

“Afin de pouvoir faire un plan industriel sérieux, sans dépendre du gouvernement en place d’année en année”.

L’Italie fait partie des pays d’Europe qui paient globalement moins pour leur licence TV.

Les plus de 75 ans en Italie bénéficient toujours d’une licence TV gratuite.

En France, une licence TV coûte 117 £ (139 €) et la plupart des pays de l’UE ont soit supprimé leurs licences TV, soit n’en ont jamais eu.

Les prix parmi ceux qui facturent pour une varient entre 30 £ par an (36 €) en Grèce et 135 £ (160 €) en Irlande.

Seuls l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark arrivent en tête de la facture de la BBC qui s’élève actuellement à 157,50 £ par an, avec respectivement 177 £ (210 €), 283 £ (335 €) et 220 £ (259 €) par an.

Au Royaume-Uni, la BBC a introduit une amnistie de paiement temporaire au milieu de la pandémie.

Cependant, ils ont confirmé fin juin que 3,6 millions des 3,9 millions de personnes âgées de plus de 75 ans qui devaient payer 158 £ pour une licence de télévision annuelle l’avaient fait.

Ceux qui restent en suspens recevront des lettres pour leur rappeler et apporter leur soutien.

Morgan Vine, responsable des politiques et de l’influence à l’association caritative Independent Age, a déclaré que la dépense financière supplémentaire signifiait que le plus âgé de Grande-Bretagne risquait de “perdre l’accès à ce qui est souvent sa bouée de sauvetage vers le monde extérieur”.

Elle a ajouté: “La décision de lier les licences de télévision gratuites pour les plus de 75 ans à Pension Credit ne fera pas assez pour protéger l’accès à la télévision des personnes âgées à faible revenu.”