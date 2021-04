L’UE dit que «zéro» coup de poing Covid sera envoyé en Grande-Bretagne – menace les négociations au Royaume-Uni Politique | Nouvelles

Le haut eurocrate Thierry Breton a déclaré que «zéro» vaccins AstraZeneca serait envoyé de l’autre côté de la Manche jusqu’à ce que la firme délivre plus de doses aux États membres. Et il a versé de l’eau froide sur les pourparlers UE-Royaume-Uni pour éviter une guerre des vaccins, déclarant: «Il n’y a rien à négocier». Downing Street tient à mettre fin à la menace de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de bloquer les exportations de vaccins et d’ingrédients vers le Royaume-Uni.

Mais M. Breton a insisté sur le fait que l’ultimatum resterait en place jusqu’à ce qu’AstraZeneca soit en mesure d’envoyer plus de jabs aux pays de l’UE.

Selon l’eurocrate le plus haut placé de France, la capacité de production de l’usine de Seneffe en Belgique et de l’usine Halix aux Pays-Bas correspond «plus ou moins» aux livraisons attendues vers l’UE, et doit donc être réservée au bloc.

«Si AstraZeneca fait plus, nous n’avons aucun problème, mais tant qu’elle ne tient pas ses engagements envers nous, les doses restent en Europe – sauf pour Covax», a-t-il déclaré au FT.

Il a ajouté: «Nous sommes à nouveau ici pour nous assurer que le contrat AstraZeneca avec l’UE est livré – et, bien sûr, nous sommes ici pour aider également nos amis britanniques.

«Mais nous n’avons rien à négocier.»

Bruxelles est furieuse contre AstraZeneca après que la société ait réduit ses livraisons attendues aux États membres ces derniers mois.

Des initiés de l’UE ont même accusé le géant pharmaceutique anglo-suédois d’utiliser des usines européennes pour produire des doses afin de remplir son contrat avec la Grande-Bretagne.

Le fabricant de médicaments s’était initialement engagé à livrer jusqu’à 120 millions de doses du jab produit par Oxford au cours des trois premiers mois de l’année, mais a fini par réduire son engagement à 30 millions.

Et puis, le chef d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré qu’il ne fournirait que 70 millions de vaccins au deuxième trimestre, soit moins que les 180 millions de vaccins initialement prévus.

À la suite de cette dispute, Bruxelles réclame la part du lion des vaccins Oxford fabriqués à l’usine Halix aux Pays-Bas.

Les responsables de Downing Street envisageraient de partager les capacités de production de l’usine de Leiden, qui peut produire cinq millions de coups par mois, comme un possible compromis avec le bloc.

Ils soutiennent que l’UE se passerait probablement du vaccin Oxford-AstraZeneca si ce n’était des investissements substantiels des contribuables britanniques.

Dans son discours final en tant que négociateur du Brexit du bloc avant de se retirer, il a déclaré: «Il est vrai que le Royaume-Uni a un taux de vaccination plus rapide que l’UE.

«Mais la lutte contre le COVID-19 est plus que la rapidité de la vaccination, aussi importante soit-elle.»

Il a ajouté: «Nous trouverons tous des points forts et plus faibles dans la façon dont nous avons géré cela.

« Mais il n’y a pas de place, dans une situation aussi grave, pour les polémiques et la concurrence. »