L’UE donne le feu vert aux Britanniques pour les escapades estivales en tant que bloc pour rouvrir aux voyages non essentiels | Monde | Nouvelles

En vertu des restrictions actuelles, les personnes de sept pays seulement, dont l’Australie et Singapour, sont autorisées à entrer dans l’UE des 27 pays en vacances ou pour d’autres raisons non essentielles, qu’elles aient été vaccinées ou non. En vertu des nouvelles propositions de la Commission européenne, qui nécessitent l’approbation des États membres, les citoyens étrangers qui ont été complètement vaccinés contre le COVID-19 et ceux qui arrivent de pays avec une “bonne situation épidémiologique” seraient autorisés à entrer. Les personnes arrivant de Grande-Bretagne, de Russie et un certain nombre d’autres pays seraient en mesure de répondre aux nouveaux critères, selon les données fournies par le Center for Disease Control and Prevention (CDC), contrairement aux citoyens américains.

Le porte-parole de la Commission européenne, Adalbert Jahnz, a déclaré: “La Commission propose d’alléger les restrictions sur les voyages non essentiels vers l’UE pour tenir compte des progrès des campagnes de vaccination et de l’évolution de la situation épidémiologique dans le monde tout en s’attaquant aux variantes grâce à un nouveau mécanisme de freinage d’urgence.

«Parmi les principaux changements, nous proposons d’autoriser l’entrée dans l’UE pour des raisons non essentielles.

«Non seulement pour les personnes venant de pays où la situation épidémiologique est bonne, mais aussi pour toutes les personnes qui ont reçu la dernière dose recommandée d’un vaccin autorisé par l’UE.

«Cela pourrait être étendu aux vaccins ayant achevé le processus d’utilisation d’urgence de l’OMS.

LIRE LA SUITE: Michel Barnier embrouille Macron alors qu’il émet un terrible avertissement électoral

«En outre, nous proposons également de relever le seuil utilisé pour déterminer une liste de pays dont tous les voyages devraient être autorisés.

«Cela devrait permettre au conseil d’élargir cette liste.

«Dans le même temps, l’émergence de variantes préoccupantes de coronavirus appelle à une vigilance continue.

“Par conséquent, comme contrepoids, nous proposons un mécanisme de freinage d’urgence à coordonner au niveau de l’UE, ce qui limiterait les risques que de telles variantes entrent dans l’UE.”

Plus à venir…