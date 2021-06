L’UE en quelques mots ! Après des mois d’alarmisme au Royaume-Uni, le vaccin allemand n’est efficace qu’à 47 % | Monde | Nouvelles

in

Tony Blair dénonce une “résistance injustifiée” à AstraZeneca

De nombreux membres de l’UE27, dont l’Allemagne – dirigée par la chancelière Angela Merkel – et la France, ont décidé de restreindre l’utilisation du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées, citant des inquiétudes concernant des cas isolés de coagulation sanguine. Cependant, les données initiales publiées par CureVac suggèrent que son jab a un taux d’efficacité de seulement 47%, moins de la moitié de celui fourni par deux doses d’AstraZeneca – bien que du côté positif, le vaccin s’est avéré sûr.

L’étude, qui a porté sur 40 000 personnes dans 10 pays d’Europe et d’Amérique latine où il y a un minimum de 13 souches de coronavirus en circulation, a averti que le vaccin “ne répondait pas aux critères de succès statistiques prédéfinis” sur la base d’une deuxième analyse d’un essai à grande échelle .

La souche COVID-19 originale était presque complètement absente.

Le PDG de CureVac, Franz-Werner Haas, a admis sa déception face aux résultats.

Emmanuel Macron, président de la France (Image : GETTY)

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, il a déclaré : « Alors que nous espérions un résultat intermédiaire plus solide, nous reconnaissons qu’il est difficile de démontrer une efficacité élevée dans cette grande diversité sans précédent de variantes.

“En outre, l’environnement riche en variantes souligne l’importance de développer des vaccins de nouvelle génération alors que de nouvelles variantes virales continuent d’émerger.”

Parmi les personnes qui ont participé à l’essai, il y a eu 134 cas de COVID parmi les personnes deux semaines après avoir reçu la deuxième dose, avec un seul attribuable à la souche d’origine.

Le PDG de CureVac, Franz-Werner Haas (Image: GETTY)

Plus de la moitié (57 pour cent) étaient des « variantes préoccupantes », avec 21 pour cent d’une autre d’abord repérée à Pera et sept pour cent d’une souche originaire de Colombie.

Les résultats définitifs devraient être publiés à la fin du mois.

M. Haas a ajouté: “Alors que nous continuons vers l’analyse finale avec un minimum de 80 cas supplémentaires, l’efficacité globale du vaccin peut changer.”

Les résultats seront un coup dur pour l’UE, qui a acheté la majeure partie de l’approvisionnement initial du vaccin CureVac – probablement plus de 400 millions de doses.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

Une affiche a décrit la nouvelle comme une « déception » (Image : Twitter)

Les utilisateurs de Twitter ont également réagi négativement à la nouvelle, l’un la décrivant comme une “catastrophe” et un autre la décrivant comme une “déception” et demandant: “Y a-t-il maintenant des raisons #SputnikV de rester à l’écart du marché allemand / européen sans raison et sans considération… ?

Pendant ce temps, l’expert en santé du SPD, Karl Lauterbach, a déclaré: “C’est dommage, l’équipe de Tübingen méritait le succès.”

Emmanuel Macron a suscité une énorme polémique en janvier avec ses propos sur AstraZeneca.

Le président français a déclaré aux journalistes : « Le vrai problème sur AstraZeneca est qu’il ne fonctionne pas comme nous l’attendions.

Comparaison de l’efficacité des vaccins (Image : Express)

« Nous attendons l’EMA [European Medicines Agency] résultats, mais aujourd’hui tout porte à croire qu’elle est quasi inefficace sur les personnes de plus de 65 ans, certains disent celles de 60 ans ou plus.”

À l’inverse, cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé l’idée d’interdire l’exportation des composants vitaux du vaccin d’AstraZeneca vers le Royaume-Uni, à moins que la société ne fournisse d’abord à l’UE les doses qu’elle avait promis de fournir.

Les actions de la société ont chuté de 44,3% hier alors que les marchés réagissaient à la nouvelle et étaient sur la bonne voie pour leur pire session depuis août 2020.

S’exprimant sur la chaîne médiatique Unlocked plus tôt cette année, l’ancien député européen du Brexit Party, Martin Daubney, a déploré l’attitude de l’UE envers AstraZeneca, qui, selon lui, l’avait dénoncée comme un « racket de protection égoïste et autocratique ».

La vaccination d’AztraZeneca a été développée en collaboration avec l’Université d’Oxford (Image : GETTY)

Il a ajouté: «Jusqu’à présent, les Brexiteers étaient les seuls à faire attention, mais maintenant, tout le monde le fait et peut les voir pour les spivs et les charlatans qu’ils sont.

« Les Brexiters le savaient depuis le début. Alors que les restants craignaient que quitter l’UE ne rende le Royaume-Uni « petit et isolé », les sortants voyaient plutôt « rapide et agile ».

«Et mon, comment cette débâcle vaccinale nous a donné raison.

« Prouvant que des miracles peuvent se produire, même Der Bild, un journal allemand de référence, a salué la crise d’AstraZeneca comme « la meilleure publicité pour le Brexit ».

(Rapport supplémentaire de Monika Pallenberg)

Les résultats sont de mauvaises nouvelles pour l’Allemagne d’Angela Merkel – et l’UE (Image: GETTY)