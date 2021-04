L’UE est au bord du gouffre: la Suède doit saisir «l’opportunité en or» et réduire les liens de bloc pour l’accord avec le Royaume-Uni | Monde | Nouvelles

Vaccine Row: l’Union européenne mise en garde contre les contrats de Wallace

Le Brexit a vu le Royaume-Uni se libérer de l’UE, ce qui signifie qu’il peut désormais contrôler ses propres lois, accords commerciaux et eaux. Le Royaume-Uni étant en mesure de prendre ses propres décisions, les avantages sont récemment apparus positifs, d’autant plus que l’UE est aux prises avec sa crise interne de déploiement des vaccins. Alors que l’UE se chamaille pour trouver des vaccins, le Royaume-Uni a dépassé ses rivaux et achève actuellement un programme de premier plan, qui a vu des millions de vaccins distribués aux Britanniques.

Mais de retour dans l’UE, où ils ont hésité à approuver certains vaccins, permettant à d’autres pays de prendre le dessus, les luttes intestines se sont intensifiées.

Les États membres et leurs citoyens se sont tournés vers l’UE, alors qu’ils continuent de lutter pour faire face à l’énorme demande de vaccins, tout en essayant également de mettre un terme à l’augmentation alarmante du nombre de cas de coronavirus.

Cela n’a pas été un problème pour le Royaume-Uni, qui a rapidement approuvé un certain nombre de vaccins, passé d’énormes commandes et distribuant maintenant des millions de dollars.

Pourtant, un schéma similaire aurait pu émerger dans d’autres États, s’ils avaient écouté les conseils de Mark Brolin, Jan-Erik Gustafsson, Helle Hagenau, Ulla Klötzer et Erna Bjarnadóttir.

Ces universitaires et politiciens, originaires de Suède, du Danemark, de Norvège, de Finlande et d’Islande, ont co-écrit un article d’opinion détaillant en quoi le Brexit était une « opportunité en or » pour les pays nordiques, de réduire les liens avec le bloc et de saisir ses propres accords sur le commerce et la sécurité. .

Ils ont fait valoir que «l’accumulation» du pouvoir au sein du bloc avait jeté un sérieux doute sur l’indépendance des États membres, suscitant des inquiétudes.

Le Danemark, la Suède et la Finlande sont à l’intérieur du bloc, tandis que les deux autres pays nordiques conservent des liens avec l’UE via l’Espace économique européen.

Mais, selon les auteurs, le moment était venu de changer cela.

Ils ont écrit dans l’Aftonbladet un an après le Brexit en 2017: «Tant de pouvoir politique a été rassemblé à Bruxelles qu’il est douteux que les États membres soient encore indépendants.

«L’exemple britannique illustre le mépris que rencontrent les membres qui s’opposent à une coopération plus étroite.

« Bruxelles, comme Washington, est devenue une Mecque pour les lobbyistes, en partie en raison d’une transparence nettement plus faible et en partie en raison de l’avantage concurrentiel sur les petits acteurs. »

En raison de leurs relations étroites avec le bloc, la Norvège et l’Islande ont également vu leur influence sur leurs propres lois diminuer, tandis que les trois autres pays respectent la législation de l’UE.

Les auteurs ont déclaré que tous ces liens « entre l’administration publique et les intérêts du réseau de l’UE [are] terriblement intime « .

Ils ont ajouté: «Nous pensons qu’il est grand temps que la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège et l’Islande réduisent leurs liens politiques et administratifs avec une construction européenne qui chante déjà son chant du cygne.

<< Un nouveau départ constituerait un coup de pouce indispensable, notamment parce que maintenant, avec le Brexit, nous avons une occasion en or de développer nos propres accords de coopération sur mesure (à la fois commerciaux et sécuritaires) avec des partenaires clés, y compris le ROYAUME-UNI."

En 2016, il y avait un appétit pour Swexit, car un sondage réalisé par TNS Sifo a révélé que 36% seraient en faveur de quitter l’UE, tandis que 32% étaient contre.

De même, neuf personnes sur dix ont également estimé que la sortie du Royaume-Uni de l’UE serait une mauvaise chose pour le bloc – et pour la Suède.

La vice-première ministre suédoise de l’époque, Margot Wallstrom, avait alors averti qu’un vote pour le Brexit « pourrait briser le syndicat tout entier ».

S’exprimant sur This Week’s World de la BBC, le membre du Parti social-démocrate suédois a déclaré: « Cela pourrait affecter d’autres États membres de l’UE qui diront: ‘Eh bien, s’ils peuvent partir, peut-être devrions-nous aussi organiser des référendums, et peut-être devrions-nous aussi partir. «

Et avant le Brexit, un certain nombre de voix clés en Suède ont déclaré au bloc que les appels à d’autres États membres à quitter le bloc pourraient prendre de l’ampleur.

Parmi eux figuraient Ulrica Schenström, membre du Parti modéré et secrétaire d’État de l’ancien Premier ministre Fredrik Reinfeldt, qui a noté à quel point les relations de la Suède avec l’UE pourraient devenir tendues si le Royaume-Uni démissionnait en 2016.

Mme Schenström a souligné que le Royaume-Uni était une voix clé pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro – comme la Suède – et que sans eux, Stockholm pourrait avoir du mal à avoir une influence.

Selon The Local, elle a déclaré: «Il y a de nombreuses raisons pour que la Suède s’inquiète. Notre partenariat avec le Royaume-Uni, qui comme nous est en dehors de l’euro mais à l’intérieur de l’UE, est vraiment important pour nous.

«La Grande-Bretagne a fait le gros du travail pour nous, pays non membres de la zone euro».

Elle a ajouté: «Si les Britanniques partent, l’euroscepticisme en Suède va croître. Je crains que nous nous retrouvions dans un débat Swexit. «