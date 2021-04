L’UE est au «point de rupture» alors que les escrocs profitent de la crise des coronavirus | Politique | Nouvelles

Europol a affirmé que des gangs criminels de plus en plus violents sont susceptibles de se renforcer sur des entreprises légitimes rendues vulnérables par la pandémie de coronavirus. Les combattants de la criminalité basés à La Haye ont également mis en garde contre un nouveau marché pour les faux vaccins et les kits de test à domicile alors que les escrocs cherchent à profiter de la crise sanitaire mondiale. Catherine De Bolle, directrice d’Eurpol, a déclaré: «Nous sommes au point de rupture.

«L’impact sur la vie des citoyens, sur l’économie, sur l’état de droit est trop important… C’est ce que nous voyons dans ce rapport.»

Elle s’exprimait alors que l’agence de l’UE publiait son rapport quadriennal sur l’état du bloc.

L’Évaluation de la menace de la criminalité grave et organisée de 87 pages sera utilisée par les États membres pour définir les priorités de la lutte contre la criminalité jusqu’en 2025.

Il prévient qu’une «pandémie prolongée mettra à rude épreuve les économies européennes et mondiales» et que la récession prévue «pourrait façonner la criminalité grave et organisée pour les années à venir».

Les entreprises touchées par une pandémie sont désormais vulnérables face aux criminels qui cherchent à en profiter pour soutenir leurs activités illégales, a ajouté le rapport d’Europol.

Mme De Belle a averti que les truands entreprenants avaient changé leurs propres habitudes afin de tirer le meilleur parti des marchés axés sur les coronavirus.

Elle a déclaré: «Au début, nous avons vu une augmentation du commerce de masques faciaux et de désinfectants pour les mains contrefaits.

«Nous constatons maintenant une augmentation du commerce des faux vaccins et des kits de test à domicile.

«Ces vaccins présentent un risque pour votre santé. Vous ne devriez pas les acheter.

Le chef d’Europol a noté qu’il y avait eu une augmentation de la cybercriminalité, car les restrictions relatives aux coronavirus signifiaient que les gens travaillaient et vivaient davantage en ligne.

«Les infrastructures critiques continueront d’être ciblées par les cybercriminels dans les années à venir», indique le rapport de l’agence.

«Cela pose un risque important.»

Et les niveaux de pureté sont «au plus haut niveau jamais enregistré dans l’UE», a ajouté l’agence.

Le commerce de la cocaïne «alimente les entreprises criminelles qui utilisent leurs énormes ressources pour s’infiltrer et saper l’économie, les institutions publiques et la société de l’UE».

Des descentes de police dans les ports de l’UE, tels qu’Anvers, Hambourg et Rotterdam, ont enregistré des saisies record de drogue de classe A.

Les transports comprennent une cargaison de 23 tonnes de cocaïne localisée par la politique néerlandaise et allemande fin février.

Mme De Bolle a déclaré que l’activité accrue du trafic de drogue avait vu les criminels devenir plus violents.

«Ils n’ont plus peur d’utiliser des amusements, des grenades à main et des tortures», a-t-elle déclaré.

La commissaire européenne Ylva Johansson a déclaré: «Soixante-dix pour cent des groupes criminels sont actifs dans plus de trois États membres.

«Les groupes du crime organisé sont professionnels et hautement adaptables, comme l’a montré la pandémie du COVID-19.

«Nous devons aider les forces de l’ordre à rester à jour, hors ligne et en ligne, pour suivre la trace numérique des criminels.»