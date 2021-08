L’UE est condamnée à l’échec après que les statistiques « prouvent que l’Europe continue de vivre dans le passé » | Politique | Nouvelles

in

Malgré une catastrophe sanitaire et l’un des pires ralentissements économiques de l’histoire moderne, le nombre de startups a augmenté aux États-Unis l’année dernière. Selon un rapport du Peterson Institute for International Economics, de 3,5 millions en 2019, les startups sont passées à 4,4 millions en 2020, soit une augmentation de 24%. Le nombre de nouvelles entreprises a également augmenté au Chili, en Turquie et au Royaume-Uni.

D’autres économies, en particulier celles de l’UE, n’étaient pas aussi dynamiques.

En Allemagne, ils ont chuté de 11 %.

Dans un récent rapport intitulé “Si l’UE échoue, voici comment”, le chef du groupe de réflexion Euro Intelligence basé à Oxford, Wolfgang Munchau, a insisté sur le fait que même si aucune statistique ne raconte jamais une histoire complète, celle-ci vient de loin.

M. Munchau a fait valoir que l’UE vit toujours dans le passé.

Il a expliqué : « Lorsque nous discutons de politique européenne, nous parlons de gouvernance de l’UE, de politique fiscale et monétaire, d’immigration et d’élargissement de l’UE.

“Ce que les crises multiples de l’Europe ont en commun, c’est qu’elles sont dues dans une large mesure à un manque d’innovation et au manque de croissance de la productivité qui en résulte.

« Les sociétés stagnantes se ferment au changement.

“Ils s’opposent aux politiques d’intégration et d’immigration ouverte.”

My Munchau a noté que le manque d’innovation et la dépendance excessive à l’égard des anciennes technologies sont les raisons pour lesquelles la politique étrangère allemande est piégée dans le « néo-mercantilisme ».

Il a écrit : « Si l’excédent de votre compte courant représente 8 % du PIB, que pouvez-vous faire d’autre ?

“Il vous reste des degrés de liberté insuffisants pour poursuivre d’autres objectifs politiques.”

Il a conclu dans son rapport : « Pour l’instant, l’UE vit toujours dans un XXe siècle étendu, dirigé par des personnalités politiques du XXe siècle comme Angela Merkel et Ursula von der Leyen.

« Les politiciens ne peuvent pas à eux seuls produire une destruction créatrice, mais ils peuvent créer des conditions pour qu’elle s’épanouisse.

“Ils ne l’ont pas fait.

« L’UE est une friche entrepreneuriale. L’Irlande et les Pays-Bas sont favorables aux entreprises, dans le sens où ils ont des lacunes pour les grandes entreprises américaines. Mais contrairement aux États-Unis eux-mêmes, aucun n’est particulièrement amical envers les jeunes entrepreneurs.

« Si l’intégration européenne échoue, voici pourquoi et comment. Ce ne sera pas à cause de Viktor Orbán, ou de l’austérité, ou des erreurs politiques commises par les banquiers centraux.

“Ce sera parce que l’Europe continue de vivre dans le passé.”

Selon un rapport de POLITICO, les startups européennes lèvent plus d’argent à un rythme sans précédent.

Cependant, la concentration incessante de Bruxelles sur l’apprivoisement de la Big Tech américaine, associée au manque d’expérience des entrepreneurs européens à Bruxelles, pourrait laisser les startups européennes à la dérive.

Les experts disent que l’accent mis sur la maîtrise des excès des plus grandes entreprises, principalement américaines, réduit le bien que les décideurs politiques et les régulateurs peuvent faire pour la propre industrie européenne.

Mariya Gabriel, commissaire à l’innovation et fervente partisane des startups, a appelé à la fin de la “fixation” de l’Europe avec la Silicon Valley.

Elle a déclaré à POLITICO : « La quête pour créer un Google européen est perdue.

“Nous ne devons pas perdre de temps car nous ne créerons pas un Google ou un Facebook européen.

“Soyons très réalistes à ce sujet.”