L’UE est exposée alors que des équipes des forces frontalières sont surprises en train de battre violemment des migrants | Monde | Nouvelles

Cela survient alors que les groupes de défense des droits humains Amnesty International et Lighthouse Reports ont publié de nouvelles preuves de « refoulements illégaux et de violence systématiques » contre les migrants aux frontières du bloc alors que les politiciens de l’UE se démènent pour maîtriser la crise des migrants.

Des images diffusées par Lighthouse Reports montrent des passages à tabac horribles par des gardes-frontières en Croatie, en Grèce et en Lituanie, les frontières du bloc avec le reste du monde.

Dans une vidéo, un garde-frontière bat des migrants avec ce qui semble être une grosse matraque alors qu’ils courent pour éviter d’être frappés.

Alors qu’une autre vidéo plus ancienne montre le moment où les garde-côtes grecs tentent d’attaquer un bateau gonflable pour migrants avec une longue perche.

On peut entendre des migrants crier de désespoir pour que les gardes s’arrêtent.

Dans un reportage pour RT news, la correspondante pour l’Europe, Charlotte Dubenskij, a déclaré : « L’UE doit baisser la tête de honte face à la façon dont ses forces frontalières traitent les migrants qui essaient simplement de traverser le bloc.

« Il ne s’agit plus seulement de la « forteresse Europe » et des vastes systèmes de construction de clôtures et de surveillance qui sont mis en place à ses frontières orientales. »

Elle a expliqué qu’au lieu de cela, des « incidents plus préoccupants » sont apparus dans tout le bloc, plongeant l’UE dans une autre crise de sa réputation.

Cela survient alors que trois agents des frontières croates ont été suspendus pour violence envers les migrants après avoir été filmés repoussant violemment des migrants à la frontière.

Malgré le chaos aux frontières, la ministre lituanienne de l’Intérieur Agnė Bilotaitė s’est montrée provocante dans la réponse de son pays.

Elle a claqué : « Nous avons pris des décisions dans notre droit national selon lesquelles on ne peut entrer en Lituanie que par une voie légale. C’est à travers un poste de contrôle frontalier ou en déposant leur demande sans ambassade.

Dunja Mijato, commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a déclaré dans un tweet qu’il était « grand temps » que le Conseil de l’Europe « enquête efficacement, agisse et se demande des comptes » sur les scènes horribles.

Les racines de la crise des migrants en Europe proviennent des retombées de divers conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ainsi que des migrants économiques à la recherche d’une vie meilleure en Europe.