L’UE est “furieuse” alors que la France perd des MILLIARDS à cause d’un accord sur les sous-marins coulés | Monde | Nouvelles

La France a été décrite comme “furieuse” par la décision de l’Australie d’annuler une commande de sous-marins d’une valeur de “milliards d’euros”. L’Australie a annulé la commande de la technologie des sous-marins français en faveur d’une nouvelle alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni qui verra la marine australienne équipée de nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire. La correspondante Teri Schultz a déclaré à DW News que le président Emmanuel Macron n’était pas le seul dirigeant européen à être en colère d’être laissé dans l’ignorance de l’accord AUUKUS.

Mme Schultz a déclaré à DW News : “La France est furieuse.

“Il a perdu des dizaines de milliards d’euros dans cet accord sur les sous-marins que l’Australie a maintenant mis en boîte.

“Frances n’aime pas ne pas être consultée, je veux dire qu’aucun pays européen ne veut être laissé de côté.

“Mais la France se considère certainement comme un joueur.”

“Il n’aime pas qu’il ne soit pas informé de ce qui se passe.

“Mais la France n’est pas la seule, vous savez Joseph Borrel, le chef de la politique étrangère de l’UE vient de dire il y a peu de temps aujourd’hui qu’il n’avait pas été consulté.

“Qu’il ne savait rien de l’accord et qu’il devait être en préparation depuis un certain temps.

“Donc, il n’a clairement pas plu non plus.

“Ils ont décidé qu’ils avaient besoin de sous-marins à propulsion nucléaire et ils sont venus vers les Britanniques et les Américains qui étaient les seuls autres pays alliés à fabriquer ces choses.

“C’est donc essentiellement l’Australie qui passe à un nouveau niveau de capacité militaire.

“Nous avons déjà des relations très étroites avec l’Australie… un partenariat dans le renseignement après ce fameux réseau à cinq yeux, et nous ne travaillons pas non plus avec énormément d’équipements, y compris la dernière génération de chasseurs F35.

“Donc, les trois nations ont déjà beaucoup à faire ensemble dans le domaine de la défense et de la sécurité, cela amène les choses à un niveau complètement différent.”