Discutant de l’idéologie inspirée par Walter Hallstein dans les années 1950 pour « refléter la superpuissance américaine », la chroniqueuse Sherelle Jacobs déclare que le bloc n’est rien de plus qu’« un conte de fées Disney des années 1950 enveloppé dans le jargon juridique continental ». Écrivant dans The Telegraph, elle décrit l’UE « comme un empire en faillite qui s’est condamné à perdre sa pertinence ».

Mme Jacobs note : « C’est une fédération qui a échoué, non seulement déchirée par des luttes de pouvoir et de vanité, mais tourmentée par des soupçons de liberté « anglo-saxonne ».

L’Union européenne est fière de sa communauté, de sa sécurité et de sa force, et en tant que l’une des plus grandes puissances commerciales du monde, elle a réussi. Mais il semble que tout ce qui brille n’est pas d’or dans les couloirs de Bruxelles.

Les événements récents ont montré que l’UE, et sa politique d’« union toujours plus étroite », commence à former des fissures, des fissures qui sont non seulement difficiles à recouvrir, mais qui endommagent ainsi toute la structure.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a envoyé un message effrayant aux dirigeants de l’UE, suggérant que le bloc commercial commence à empiéter sur la souveraineté de la loi en Pologne, ébouriffant la plume de la Constitution nationale polonaise.

LIRE LA SUITE:

Mêmes raisons pour lesquelles le Royaume-Uni voulait sortir ! Verhofstadt compare la dispute avec la Pologne au Brexit

Affrontant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au Parlement européen, le Premier ministre polonais a averti que le bloc pourrait s’effondrer.

Il a accusé l’UE de chantage, en déclarant : « Le chantage ne doit pas être une méthode politique.

M. Morawiecki a déclaré que la Pologne était « attaquée » par les dirigeants européens.

Une division supplémentaire est observée entre l’Est et l’Ouest en Europe. De nombreux États membres d’Europe de l’Est estiment qu’il existe une incohérence importante dans l’équilibre des pouvoirs et le favoritisme manifesté envers l’Occident par Bruxelles.

À plus grande échelle, l’UE n’a pas réussi à faire ses preuves sur la scène internationale, démontrant un manque de jugement sévère sur les décisions de politique étrangère, avec l’accord nucléaire iranien et la focalisation occidentale sur l’Indochine deux exemples majeurs.

Alors que l’équilibre des pouvoirs au sommet de l’UE commence également son mouvement, avec Angela Merkel sur le point de prendre sa retraite et Emmanuel Macron voulant apparemment combler le vide laissé, beaucoup en Europe sont découragés par le manque d’égalité et d’opportunités pour les petits États .

L’UE est venue à la rescousse de petits pays en difficulté financière, la Grèce en est un exemple clé. Mais certains analystes de l’UE craignent que cela ne s’accompagne d’un air d’endettement pour leurs services et pour les pouvoirs financiers qui soutiennent la majorité de ces renflouements.

Malgré toutes les fissures qui rampent lentement le long des murs, Mme Jacobs affirme que : « Les anti-Brexiteers restent néanmoins fascinés par la mythologie de l’UE. Comment ils jaillissent de son intégrité de fer et applaudissent tous les prétendus « aveugles » retirés par le grand maître des échecs Barnier lors des pourparlers sur le Brexit. Mais ils commettent l’erreur de débutant de confondre le dogmatisme avec la force idéologique. »

A NE PAS MANQUER :

Biden dit au Royaume-Uni ce qu’il faut faire concernant les relations entre le Royaume-Uni et la France [REPORT]

Jeu de calamar dans la vraie vie en Chine – orgues du marché noir [REVEAL]

L’UE en danger ! Le Premier ministre polonais met en garde contre le « danger » [INSIGHT]

Un exemple de l’UE essayant de combler les lacunes a été démontré dans la révision du protocole d’Irlande du Nord.

Mme Jacobs a déclaré: « Pour toutes les nobles revendications de protection du marché unique (dont Bruxelles sait qu’elles pourraient être protégées de manière pragmatique par une application mutuelle), c’est la divergence du Royaume-Uni libre-échangiste par rapport à son orbite réglementaire qui le remplit de terreur. »

Le fait que le Royaume-Uni ait montré qu’il n’est pas lié par les règles et réglementations de l’UE est quelque chose qui inquiète profondément le bloc.

Le Royaume-Uni émergeant en tant qu’acteur étatique indépendant sur le marché mondial signifie que d’autres États membres pourraient emboîter le pas.

Cette notion peut maintenant être plus pertinente que jamais alors que la bataille pour le sommet de la plus grande économie du monde touche à sa fin. Les prévisions suggèrent que la Chine pourrait déplacer les États-Unis d’ici 2024, et avec l’UE ayant snobé la suspicion américaine envers la Chine dans le passé, des questions subsistent quant à savoir si l’UE peut compter sur le soutien militaire américain alors que la Chine occupe le devant de la scène.

Pourtant, la géopolitique de la sécurité a également un effet sur l’UE.

À la suite de la signature de l’accord AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, Emmanuel Macron a lancé l’idée d’annuler un accord commercial avec Canberra, auquel tous les États membres n’étaient pas les bienvenus.

Comme pour tout empire, il arrive un moment où le sommet est dépassé et les piliers de la structure cèdent sous le poids du succès, de l’expansion et de la puissance.

Pour Mme Jacobs, l’empire de Von der Leyen est en train de s’effondrer, et à mesure que les défis s’intensifient, elle conclut simplement par « ce n’est sûrement pas une question de si… mais quand. »