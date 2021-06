L’UE et le Royaume-Uni concluent un accord pour détruire l’offre de Merkel d’interdire les Britanniques | Politique | Nouvelles

in

Grant Shapps discute d’une “approche prudente” pour voyager

Dans un élan majeur pour les vacances à l’étranger cet été, les négociateurs sont sur le point d’un accord pour débloquer les voyages malgré les craintes concernant la variante Delta du coronavirus. Ils travaillent sur les derniers détails d’un pacte qui permettrait aux Britanniques d’utiliser l’application NHS pour effectuer des voyages sur le continent. Dans le cadre de ce programme, les citoyens à double coup des pays de l’UE seraient également autorisés à entrer au Royaume-Uni sans restrictions.

Les responsables du No10 ont travaillé avec leurs homologues bruxellois dans l’espoir de finaliser un accord dans les semaines à venir.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré : « Il y a des discussions en cours au niveau technique qui avancent bien et vont dans la bonne direction.

“C’est notamment parce que le système technique et l’architecture de l’UE et du Royaume-Uni sont alignés.

“Nous avons été ouverts à la collaboration avec nos partenaires internationaux dès le début et avons conçu l’ensemble du système de manière à ce que cela soit possible.

“C’est donc bien que le Royaume-Uni travaille maintenant avec nous pour atteindre cet objectif de parvenir à une telle solution interopérable.”

Des progrès significatifs dans les pourparlers ont été aidés par les plans pour que l’application NHS et le laissez-passer vert numérique de l’UE fonctionnent de manière similaire.

Le Royaume-Uni et l’UE concluent un accord pour ouvrir des voyages sans quarantaine aux Britanniques (Image: GETTY)

La chancelière allemande Angela Merkel veut une quarantaine obligatoire de 14 jours pour toutes les arrivées britanniques (Image: GETTY)

Tout accord est également facilité car les deux parties ont les mêmes normes en matière de protection des données.

Cela survient alors que les responsables européens et nationaux discutent de plans visant à freiner la propagation de la variante Delta.

L’Allemagne et la France devraient présenter des plans contraignants dans le but d’imposer une quarantaine obligatoire à tous les touristes britanniques arrivant sur le continent.

Berlin, avec le soutien de Paris, s’apprête à demander des restrictions de voyage à l’échelle de l’UE depuis toutes les zones à haut risque, ainsi qu’une proposition visant à désigner la Grande-Bretagne comme un “pays préoccupant”.

Les plans seront discutés aujourd’hui par de hauts responsables européens et nationaux du comité de réponse intégrée à la crise politique du bloc.

Boris Johnson veut débloquer des vacances à l’étranger pour les voyageurs britanniques (Image : GETTY)

Les mesures draconiennes, qui pourraient signifier que tous les voyageurs britanniques devraient s’isoler pendant 14 jours après leur arrivée sur le continent, se heurteront à une farouche résistance de la Grèce, de l’Espagne, de Chypre, de Malte et du Portugal.

Mais la chancelière allemande Angela Merkel et son homologue français Emmanuel Macron estiment que les restrictions sont essentielles pour rouvrir les voyages internes au sein de l’UE.

Le président Macron a soutenu la quarantaine obligatoire pour les voyageurs non vaccinés.

La semaine dernière, les dirigeants de l’UE lors d’un sommet à Bruxelles ont convenu qu’ils devaient être plus vigilants dans la surveillance des variantes du coronavirus.

Ils sont particulièrement inquiets pour la variante Delta, originaire d’Inde mais désormais dominante au Royaume-Uni, car elle est considérée comme plus transmissible que les autres mutants.

L’UE s’ouvrira pour accepter les passeports vaccinaux britanniques dans son propre programme (Image: UE)

Le bloc veut protéger le continent pendant que leur déploiement de vaccins lent rattrape des partenaires internationaux plus rapides, tels que la Grande-Bretagne et Israël.

Mais les discussions sur les détails les plus fins de toute restriction devraient se heurter à la résistance des pays dépendant du tourisme britannique pour soutenir leurs économies frappées par la pandémie.

L’Espagne, la Grèce, le Portugal et Malte défient déjà la «liste blanche» de l’UE des pays non européens sûrs pour autoriser les voyages non essentiels.

Le président Macron a exigé une réponse «harmonisée» et a suggéré que de nouvelles restrictions seraient la pierre angulaire du passeport vaccinal contre le coronavirus dit «passe vert» de l’UE.

Aux côtés de Mme Merkel, il a déclaré que l’Europe du Nord avait le droit d’introduire des restrictions de voyage internes, empêchant les voyageurs de l’UE de voyager sans quarantaine.

Le président Macron a déclaré : « Nous devons rester vigilants sur ce point, sur la nécessaire coordination. Cette coordination nécessite également une harmonisation de nos règles en matière d’ouverture aux pays tiers. C’est la clé du pass vert européen.

« Nous sommes parfaitement alignés avec Angela Merkel. Vigilance à l’émergence de cette nouvelle variante, et d’une coordination européenne absolument indispensable.

La semaine dernière, Mme Merkel a profité de l’un de ses derniers sommets européens à Bruxelles pour appeler le bloc à adopter les règles strictes de Berlin sur les voyages en provenance de Grande-Bretagne.

Elle souhaite que l’UE applique une quarantaine obligatoire de 14 jours à toute personne se déplaçant du Royaume-Uni vers l’UE, craignant que la variante Delta ne fasse dérailler le programme de vaccination de son pays.

Toute décision prise lors de la réunion de l’UE d’aujourd’hui est susceptible d’être repoussée par les ambassadeurs des États membres en raison de la nature politique de toute décision.