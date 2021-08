L’UE et les États-Unis se disputent l’Afghanistan alors que le chef de Bruxelles critique les propos «discutables» de Biden | Politique | Nouvelles

L’affirmation de Biden sur la taille de l’armée afghane discréditée par l’animateur de Newsnight

Le président américain a déclaré que l’intervention américaine en Afghanistan visait toujours à “empêcher une attaque terroriste contre la patrie américaine” et n’était “jamais censée créer une démocratie centralisée unifiée”. Les commentaires ont été qualifiés de “discutables” par le chef de la politique étrangère de l’UE, qui a déclaré que l’objectif de la coopération des pays de l’OTAN dans la région était de construire un nouvel État en Afghanistan.

Il a fustigé : « Nous avons fait beaucoup pour construire un État en Afghanistan, un État qui pourrait garantir l’État de droit et le respect de l’État de droit et des libertés fondamentales.

“Ce qui s’est passé soulève de nombreuses questions sur l’engagement de 20 ans de l’Occident dans le pays et sur ce que nous avons pu accomplir.”

M. Borrell a également accusé l’administration américaine d’avoir dépensé des millions de dollars dans le pays avec des “résultats très modestes”.

S’adressant aux députés européens au Parlement européen, il a appelé à la prudence quant à la possibilité d’un gouvernement d’union nationale entre les talibans et l’ancien gouvernement afghan.

Il a dit : « Permettez-moi d’être sceptique quant à cette possibilité.

Actualités de l'UE: Joseph Borrell dit que le commentaire de Biden sur l'Afghanistan est "discutable"

“Les talibans présentent un beau visage (…) Mais franchement, il faut être extrêmement prudent.”

La critique a été reprise par de nombreux membres de l’UE qui étaient déjà préoccupés par la décision de Joe Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan et de laisser le pays s’effondrer.

L’eurodéputée Nathalie Loiseau, qui préside la commission du développement du Parlement, a déclaré : « Nous pensions aussi que l’Amérique était de retour, mais l’Amérique se retire.

“Nous pensions que l’OTAN était capable de construire une nation, et c’était une grande illusion.”

Plus de 18 000 personnes ont quitté Kaboul par avion depuis que les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane, a déclaré vendredi un responsable de l’OTAN, s’engageant à redoubler d’efforts d’évacuation alors que les critiques sur la gestion de la crise par l’Occident augmentaient.

Des milliers de personnes, désespérées de fuir le pays, entouraient toujours l’aéroport, a déclaré à . le responsable qui a refusé d’être identifié, même si les talibans ont exhorté les personnes sans documents de voyage légaux à rentrer chez elles.

La rapidité avec laquelle les talibans ont conquis l’Afghanistan alors que les États-Unis et d’autres troupes étrangères achevaient leur retrait a surpris même leurs propres dirigeants et a laissé des vides de pouvoir dans de nombreux endroits.

Les talibans ont appelé à l’unité avant les prières du vendredi, les premières depuis qu’ils ont pris le pouvoir, appelant les imams à persuader les gens de ne pas quitter l’Afghanistan au milieu du chaos à l’aéroport, des manifestations et des rapports de violence.

Un témoin a déclaré à . que plusieurs personnes avaient été tuées jeudi dans la ville orientale d’Asadabad lorsque des militants talibans ont tiré sur une foule manifestant leur allégeance à la république afghane vaincue, alors que les talibans s’apprêtaient à établir un émirat, régi par des lois islamiques strictes.

Afghanistan: Biden a déclaré que les troupes américaines en Afghanistan n'étaient là que pour empêcher les attaques terroristes

Il y a eu des manifestations similaires de défi dans deux autres villes – Jalalabad et Khost – à l’est, alors que les Afghans utilisaient les célébrations de l’indépendance de la nation en 1919 du contrôle britannique pour exprimer leur colère contre la prise de contrôle des talibans.

Un autre témoin a rapporté des coups de feu près d’un rassemblement à Kaboul, mais il s’agissait apparemment de talibans tirant en l’air.

Kaboul a été en grande partie calme, sauf dans et autour de l’aéroport où 12 personnes ont été tuées depuis dimanche, ont déclaré des responsables de l’OTAN et des talibans.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dans une interview à NBC News que les États-Unis étaient « concentrés au laser » sur « le potentiel d’une attaque terroriste » par un groupe tel que l’État islamique lors de l’évacuation.

Les critiques de l’OTAN et d’autres puissances occidentales se sont multipliées alors que des images du chaos et du désespoir sont partagées dans le monde.

Le président Biden devrait parler des efforts d’évacuation vendredi à 13h00 (17h00 GMT), après avoir fait face à un torrent de critiques pour sa gestion du retrait des troupes, négocié par la précédente administration américaine.

Les médias britanniques ont rapporté que ses chefs d’espionnage pourraient être confrontés à des grillades sur les défaillances du renseignement. Plusieurs responsables britanniques sont restés en vacances lorsque la débâcle afghane a éclaté, et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a été fortement critiqué pour sa réponse initiale à la crise en cours.

Les gouvernements allemand et australien ont également été appelés à en faire plus et à accélérer l’évacuation des citoyens et des Afghans vulnérables.

Jeudi, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé à une réponse internationale unie pour éviter que la crise ne s’aggrave, dans des commentaires repris par des pays dont la Russie.