L’UE fait face à un AUTRE retard du vaccin Covid alors que les livraisons de jab au bloc sont réduites | Monde | Nouvelles

Ursula von der Leyen: le programme de vaccination de l’UE est “sur la bonne voie”

En avril, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l’utilisation du vaccin à dose unique du vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson. Les autorités sanitaires régionales espagnoles ont commencé à utiliser le vaccin pour les personnes âgées de 70 à 79 ans, deux jours après l’approbation du vaccin.

Mais maintenant, la Commission a révélé que la société pharmaceutique devait toujours respecter son contrat pour les doses totales d’ici la fin de cette année.

Un porte-parole de l’UE a déclaré: «Les États membres ont été informés de certains retards concernant la livraison des projectiles Johnson et Johnson, et ils ont exprimé leur inquiétude.

“La façon dont nous comprenons les choses est qu’il s’agit d’une réduction temporaire des livraisons et nous pouvons nous attendre à voir bientôt une augmentation des livraisons de doses.

“Nous travaillons toujours sur la base de l’hypothèse que nous allons avoir le nombre de doses convenu sur l’ensemble, les deuxième et troisième trimestres.”

L’UE face à un autre retard du vaccin Covid (Image: .)

Selon le Guardian, la société a été engagée pour livrer 55 millions de doses de son vaccin à l’UE d’ici la fin juin.

Cela représentait environ un quart des 400 millions de doses de quatre vaccins différents que le bloc devrait recevoir au deuxième trimestre.

Cela survient après des mois d’un âpre différend sur les retards de livraison des vaccins entre l’UE et l’AstraZeneca jab – qui a été développé avec l’Université d’Oxford.

Le mois dernier, la Commission a engagé une action en justice pour violation présumée d’un accord d’achat anticipé avec la société pharmaceutique AstraZeneca.

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

AstraZeneca – qui a développé le vaccin avec l’Université d’Oxford – n’a pu livrer qu’environ un quart des vaccins promis en raison de problèmes de production dans une usine en Belgique.

En réponse, AstraZeneca a déclaré dans un communiqué : « Après une année sans précédent de découvertes scientifiques, de négociations très complexes et de défis de fabrication, notre société est sur le point de livrer près de 50 millions de doses aux pays européens d’ici la fin avril, conformément à nos prévisions.

« AstraZeneca a pleinement respecté l’accord d’achat anticipé avec la Commission européenne et se défendra vigoureusement devant les tribunaux. Nous pensons que tout litige est sans fondement et nous nous félicitons de cette opportunité de résoudre ce différend dès que possible. »

Plusieurs États membres de l’UE ont interrompu l’utilisation du vaccin plus tôt cette année, craignant qu’il n’augmente le risque de caillots sanguins, malgré l’approbation du vaccin par le régulateur des médicaments de l’UE.

Cas de coronavirus à travers le monde (Image: Express)

L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne ainsi que le Portugal, la Slovénie, Chypre, les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark, la Suède, la Roumanie, la Lettonie, l’Autriche, la Lituanie, le Luxembourg et la Bulgarie ont tous arrêté l’inoculation du jab.

L’Islande et la Norvège, qui ne sont toutes deux pas membres de l’UE mais ont rejoint l’Espace économique européen (EEE), ont également arrêté l’utilisation du vaccin AstraZeneca.

En mars dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait menacé d’interdire l’exportation du vaccin AstraZeneca du continent.

En avril, la Commission européenne a décidé de ne pas renouveler les contrats Covidvaccine l’année prochaine avec Johnson & Johnson et AstraZeneca.

L’UE a décidé de ne pas renouveler le contrat AstraZeneca (Image: .)

Le quotidien italien La Stampa a rapporté : « La Commission européenne, en accord avec les dirigeants de nombreux pays (de l’UE), a décidé que les contrats avec les entreprises qui produisent des vaccins (vecteurs viraux) valables pour l’année en cours ne seront pas renouvelés à leur expiration.”

Le président de la Commission européenne a déclaré que l’UE était en pourparlers avec Pfizer et BionTech pour un nouveau contrat portant sur 1,8 milliard de doses.

Aujourd’hui, le gouvernement britannique a officiellement approuvé le vaccin Johnson & Johnson pour une utilisation dans tout le pays.

Le gouvernement britannique a commandé 20 millions de doses de vaccin.

Cas de coronavirus au Royaume-Uni (Image: Express)

Cependant, la commande initiale du vaccin Johnson & Johnson était de 30 millions de doses, ce qui signifie que 10 millions ont été supprimées.

Cependant, il n’y a aucune raison claire pour laquelle le déploiement du vaccin en Grande-Bretagne progresse rapidement, et la société est également confrontée à des problèmes d’approvisionnement en Europe et à des rapports de caillots sanguins rares.

L’UE a été largement critiquée pour son déploiement glacial des quatre vaccins contre le coronavirus approuvés par l’EMA.

Selon les derniers chiffres, l’absorption d’au moins une dose de vaccin chez les adultes âgés de 18 ans et plus était d’environ 41,7%.

L’absorption d’au moins une dose de vaccin chez les personnes âgées de 80 ans et plus était d’environ 80,3 pour cent.

Au Royaume-Uni, plus de 39 000 000 de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin, tandis que plus de 24 892 416 ont reçu les deux vaccins.