L’UE fait face à une facture d’indemnisation de 3 milliards de livres sterling après l’annulation de l’accord de pêche avec le Maroc | Politique | Nouvelles

Les avertissements sont venus après que le tribunal général de l’UE a annulé les accords de commerce et de pêche du bloc parce qu’ils avaient été conclus sans l’autorisation du peuple du Sahara occidental. Le vaste territoire de la côte atlantique de l’Afrique a été annexé par le Maroc en 1975 après le retrait de l’Espagne. Cela a laissé à une guerre de guérilla de plusieurs décennies menée par le groupe d’opposition Front Polisario contre le royaume.

Dans une victoire majeure pour le mouvement indépendantiste, la Cour européenne a annulé une décision des ministres de l’UE de signer des accords commerciaux et de pêche avec le Maroc qui comprenaient le Sahara occidental.

L’avocat Gilles Devers, qui réprime le Front Polisario, a suggéré que l’UE pourrait être obligée de payer au peuple sahraoui en exil jusqu’à 3,4 milliards de livres sterling de compensation.

M. Devers a déclaré au site Web de l’EU Observer: “Je pense que si je calcule le montant total, ce serait peut-être plus vers trois ou quatre milliards d’euros.”

Il a suggéré que toute tentative de réclamer des dommages et intérêts serait la décision de la direction du Polisario.

“C’est à eux de décider, mais techniquement en tant qu’avocat, je peux porter plainte contre la Commission pour les dommages causés”, a-t-il déclaré.

Leur victoire judiciaire a été un énorme coup de pouce pour les revendications du peuple sahraoui pour l’autodétermination.

Privés de ces droits en 1975, des milliers de personnes ont été contraintes de vivre éparpillées dans des camps de réfugiés dans le désert algérien.

Un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies est en place depuis 1991.

Mais les Sahraouis continuent de lutter pour leur indépendance et pas seulement pour l’autonomie offerte par le Maroc.

Les accords UE-Rabat ont été contestés sur cette base, affirmant qu’ils n’avaient pas obtenu la permission du peuple du Sahara occidental.

La décision du tribunal général de l’UE a conclu que le bloc n’avait pas « obtenu le consentement du peuple du Sahara occidental » pour l’accord.

Le Front Polisario a toujours salué la décision comme une victoire dans sa lutte pour l’indépendance.

Oubi Bouchraya, l’ambassadeur du Front Polisario auprès de l’UE et de l’Europe, a insisté sur le fait que Bruxelles et Rabat ne devraient pas chercher à reproduire les accords.

Il a déclaré à Euronews : « Si l’Union européenne reproduit, par exemple, le même schéma du passé et décide d’introduire un recours contre les décisions d’aujourd’hui, ce serait également un mauvais message pour le Maroc, qui peut être interprété comme une carte blanche à emporter. les politiques que nous connaissons tous et qui ont conduit non seulement à l’échec du processus de paix au Sahara occidental, mais ont également amené toute la région au bord de l’effondrement.