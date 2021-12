L’UE forcera la régularisation de quatre millions de travailleurs des plateformes numériques

09/12/2021

Le à 13:35 CET

Carles Planas Bou

Ces dernières années, la croissance incessante de plateformes numériques a utilisé le précarité de ses ouvriers. Pour remédier à ce manque de droits sociaux, la Commission européenne a approuvé ce jeudi une directive qui fixe les conditions minimales pour régulier main-d’œuvre dans ce secteur et qui obligera à réglementer jusqu’à 4,1 millions d’employés qui travaillent actuellement comme faux autonome.

Ainsi, l’exécutif communautaire suit les traces de la loi espagnole sur les distributeurs, plus connue sous le nom de « loi Rider », entrée en vigueur le 12 août. La réglementation espagnole oblige des plateformes comme Glovo ou Deliveroo d’embaucher ses livreurs -ce qui a conduit ces derniers à cesser d’opérer dans le pays-, cependant la proposition européenne va plus loin et vise à régulariser la situation des travailleurs d’autres plateformes qui exploitent ce vide juridique comme Uber ou Cabify, entre autres.

La directive approuvée par Bruxelles établit que « les personnes qui travaillent via des plateformes ont, ou peuvent obtenir, la situation d’emploi au vu de leur relation réelle avec la plateforme de travail numérique & rdquor ;. Ainsi, il souligne que ces travailleurs doivent être considérés comme des employés, une décision qui a été soulignée par la grande majorité des tribunaux de la conflits du travail du secteur. En d’autres termes, ces entreprises doivent respecter la loi.

Le passage des faux indépendants aux salariés n’est pas négligeable. Le modèle utilisé jusqu’à présent par bon nombre de ces entreprises oblige les travailleurs à payer leurs cotisations de sécurité sociale, à payer leurs factures de véhicule (lorsqu’il s’agit de chauffeurs-livreurs) ou de téléphone portable, de ne pas avoir d’horaire fixe et de ne pas avoir droit à un congé ou à un salaire vacances. Être embauché équivaut à avoir droit à tous ces points, ainsi qu’à pouvoir percevoir un salaire minimum, avoir une pension et pouvoir participer à la négociation collective.

Transparence de l’algorithme

D’autre part, les plateformes doivent également rendre compte publiquement du fonctionnement de leurs algorithmes, qui sont utilisés pour attribuer des tâches, contrôler et évaluer le travail et même imposer des sanctions aux travailleurs. Ce système, selon Bruxelles, « a un impact important sur les conditions de travail » de ces salariés et « masque l’existence d’une subordination et d’un contrôle par la plateforme sur les personnes qui effectuent le travail », il nécessite donc une plus grande transparence et un contrôle humain qui garantit le respect des droits du travail.

La directive européenne établit qu’au cas où la plateforme voudrait contester la nomination de ses travailleurs en tant que salariés, il lui appartiendra de démontrer qu’il n’y a pas de relation de travail entre les deux parties. Si le travailleur souhaite opérer en tant que véritable indépendant et non en tant que membre de l’équipe régulière, la plateforme doit garantir un « résolution adéquate » de votre demande. Environ 28 millions de personnes travaillent pour une plateforme numérique dans l’Union européenne et, parmi celles-ci, quelque 5,5 millions pourraient être en situation irrégulière.