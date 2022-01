L’UE frappe la Corée du Sud avec un coup dur pour la construction navale alors que la Corée du Nord accélère les essais de missiles | Monde | Des nouvelles

La Corée du Nord insiste sur le fait qu’elle a le droit de tester des missiles

Son veto attendu est le premier depuis que les autorités de la concurrence du bloc ont fait échouer un accord potentiel entre l’indien Tata Steel et l’allemand Thyssenkrupp il y a plus de deux ans. La nouvelle de la dernière décision de l’UE intervient dans un contexte de crise énergétique avec des prix en hausse dans toute l’Europe.

Le Financial Times rapporte également que les coûts de transport du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie ont atteint des niveaux record de plus de 220 000 £ (300 000 $) par jour en raison de l’augmentation de la demande mondiale.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering et Hyundai Heavy Industries sont les leaders du marché de la construction de navires transportant du GNL super réfrigéré.

Un responsable de l’UE a déclaré au FT que le blocage de la fusion empêcherait les consommateurs européens de payer des prix plus élevés pour le GNL.

Les navires qui le transportent vers l’Asie ont été redirigés vers l’Europe où les gens sont prêts à payer plus cher pour le carburant.

L’UE devrait s’opposer à une fusion entre deux géants sud-coréens du transport maritime (Image: .)

Un navire méthanier près de Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Company en Corée du Sud (Image : .)

L’UE est le troisième importateur mondial de GNL, selon un rapport de FT. La Commission européenne affirme que les constructeurs navals sud-coréens sont des fournisseurs importants pour les entreprises de l’UE, représentant environ 30 pour cent des demandes mondiales de navires de charge.

L’Europe abrite également les géants du transport maritime concurrents Maersk et MSC.

En 2019, Hyundai a signé un accord pour acquérir une participation de 55,7% dans Daewoo auprès de la Korea Development Bank.

Selon le FT, la fusion a été approuvée par les régulateurs de Singapour, de Chine et du Kazakhstan, mais elle nécessiterait également l’approbation de l’UE, du Japon et de la Corée du Sud pour que l’accord soit conclu. La fusion potentielle aurait un impact sur un certain nombre de marchés mondiaux de la construction de cargos.

La Commission européenne doit annoncer sa décision plus tard ce mois-ci (Image: .)

Gros plan sur une table de cuisson à gaz (Image : .)

Pour répondre aux préoccupations concernant la concurrence, Hyundai Heavy avait proposé de ne pas augmenter les prix des navires de GNL pour le moment et de transférer certaines technologies à de plus petits chantiers navals nationaux, ont déclaré des responsables de l’industrie.

Cependant, ils ont déclaré au FT que l’offre était insuffisante, ajoutant que Hyundai Heavy n’avait pas fait de proposition formelle pour répondre à la demande de l’UE d’autres recours.

Hyundai Heavy a déclaré que l’UE devrait approuver la fusion sans condition.

L’entreprise a déclaré au FT : « Il est impossible d’évaluer la domination du marché par la seule part de marché sur le marché de la construction navale et la structure du marché rend difficile pour une certaine entreprise de le monopoliser. »

La Commission devrait rendre sa décision sur l’acquisition de Hyundai d’ici le 20 janvier.

D’où vient le gaz britannique ? (Image : Express)

News que les responsables de la concurrence de l’UE ont déclaré que l’union proposée entre Daewoo et Hyundai serait arrêtée car anticoncurrentielle survient alors que la Corée du Nord semblait tester le tir d’un deuxième missile balistique.

L’armée sud-coréenne a déclaré que le test du Nord mardi pourrait être plus performant que le « missile hypersonique » lancé par Pyongyang moins d’une semaine plus tôt.

Le leader Kim Jong Un a promis au Nouvel An de renforcer l’armée de son pays avec une technologie de pointe à un moment où les pourparlers avec la Corée du Sud et les États-Unis sont au point mort.

Les chefs d’état-major interarmées (JCS) de la Corée du Sud ont déclaré dans un communiqué que les premières estimations ont révélé que le missile de mardi avait parcouru plus de 435 miles (700 km) à une altitude maximale de 37 miles (60 km) à une vitesse maximale jusqu’à 10 fois la vitesse du son ( 12 348 km/h/7 673 mph).

Les gens passent devant un écran de télévision montrant une émission d’information avec des images d’un test de missile (Image: .)

Le JCS a déclaré: « Nous estimons que cela est plus avancé que le missile tiré par la Corée du Nord le 5 janvier, bien que les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines effectuent une analyse détaillée. »

Le lancement présumé de missile balistique a été détecté en provenance de la province de Jagang en Corée du Nord, au même endroit que le test de la semaine dernière.

La Corée du Nord a rejoint une course mondiale dans le développement de missiles hypersoniques, qui sont généralement définis comme des armes qui atteignent des vitesses au moins cinq fois supérieures à la vitesse du son et peuvent manœuvrer sur des trajectoires relativement basses, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter.

La semaine dernière, des responsables militaires sud-coréens ont mis en doute les capacités du missile hypersonique que la Corée du Nord a affirmé avoir testé mercredi, affirmant qu’il semblait représenter un progrès limité par rapport aux missiles balistiques existants de Pyongyang.

Kim Dong-yup, un ancien officier de la marine sud-coréenne qui enseigne maintenant à l’Université Kyungnam de Séoul, a déclaré à . : « Le test d’aujourd’hui pourrait être destiné à envoyer un message au Sud après que les autorités ont déclaré que le test précédent était un échec et n’impliquait pas missile hypersonique. »

Le Conseil de sécurité nationale de la Corée du Sud a tenu une réunion d’urgence et le président Moon Jae-in a exprimé sa préoccupation face aux lancements, qui ont précédé l’élection présidentielle du pays le 9 mars.

Les émissaires nucléaires de la Corée du Sud et des États-Unis ont tenu un appel téléphonique pour partager leur évaluation du test de missile, acceptant de poursuivre les efforts pour relancer le processus de paix avec le Nord.

Indopacific Command (INDOPACOM) de l’armée américaine, a déclaré que même s’il a estimé que le lancement ne constituait pas une menace immédiate pour les États-Unis ou leurs alliés, il a souligné l’impact déstabilisateur du programme d’armes illicites de la Corée du Nord.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a noté que les Nations Unies venaient juste de terminer les discussions sur la manière de répondre au lancement de la semaine dernière.

Il a déclaré aux journalistes : « Que la Corée du Nord continue de lancer des missiles est extrêmement regrettable.

Les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisent tous les essais de missiles balistiques et nucléaires par la Corée du Nord. Des sanctions ont été imposées aux programmes.

Le deuxième lancement apparent est intervenu un jour après que la mission des États-Unis auprès des Nations Unies – rejointe par le Royaume-Uni, la France, l’Irlande, le Japon et l’Albanie – a publié une déclaration conjointe condamnant le test de la semaine dernière.

L’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré lundi dans un communiqué : « Ces actions augmentent le risque d’erreur de calcul et d’escalade et constituent une menace importante pour la stabilité régionale ».

Elle a ajouté que de tels tests améliorent non seulement les capacités du Nord, mais élargissent ce qu’il peut offrir aux clients et aux trafiquants d’armes illicites du monde entier.

Cependant, la Chine et la Russie poussent le Conseil de sécurité de l’ONU à assouplir les sanctions contre la Corée du Nord en supprimant l’interdiction sur les exportations de statues, de fruits de mer et de textiles de Pyongyang en plus de lever le plafond des importations de pétrole raffiné.

Mme Thomas-Greenfield a réitéré ses appels aux pays du monde entier pour qu’ils appliquent des sanctions et pour que la Corée du Nord abandonne ses missiles et ses armes nucléaires. La Corée du Nord a déclaré qu’elle était ouverte à la discussion, mais seulement si les États-Unis et d’autres abandonnent les « politiques hostiles » telles que les sanctions et les exercices militaires.