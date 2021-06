L’UE humiliée alors que la plupart des Européens pensent que le bloc est « rompu » après la lenteur du déploiement du vaccin | Monde | Nouvelles

in

Plus tôt cette année, le déploiement des vaccins COVID-19 dans l’UE avait été touché par des retards de production et de distribution. Bruxelles a été plus lente que le Royaume-Uni à négocier un contrat avec AstraZeneca.

En février, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a admis : « Nous avons tardé à autoriser.

« Nous étions trop optimistes en ce qui concerne la production massive et peut-être trop confiants que ce que nous avons commandé serait réellement livré à temps. »

Une nouvelle étude du Conseil européen des relations étrangères (ECFR) a révélé que la majorité des personnes interrogées en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Autriche pensent désormais que l’UE est « brisée ».

Environ 62% des Français interrogés pensent que le bloc est “cassé” plutôt que “fonctionne bien”.

L’ECFR a interrogé 12 pays de l’UE le mois dernier dans le cadre de ses recherches sur l’évolution de la confiance du public dans l’UE en raison de sa gestion de la pandémie.

Leurs conclusions ont montré que l’échec du bloc à surpasser le Royaume-Uni et d’autres rivaux, y compris les États-Unis, est devenu une crise « existentielle ».

Susi Dennison et Jana Puglierin, les auteurs du rapport, ont écrit : « L’assaut de la pandémie a été l’occasion pour l’UE de prouver aux citoyens qu’elle pouvait agir rapidement et de manière décisive dans leur meilleur intérêt. »

Ils ont ajouté: «Mais l’UE a raté l’occasion de présenter un récit crédible d’un leadership européen fort après l’accord sur le plan de relance de l’UE à l’été 2020.

“Ensuite, le démarrage lent et chaotique du déploiement du vaccin au début de 2021 a soulevé de grandes questions sur la capacité de l’UE à guider ses États membres à travers la crise.”