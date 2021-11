Le ministre danois du Climat, de l’Énergie et des Services publics, Dan Jørgensen, le ministre belge de l’Énergie, Tinne van der Straeten, ont conclu un accord pour établir une connexion au réseau offshore entre le Danemark et l’Allemagne, y compris l’île énergétique danoise de la mer du Nord. Les ministres ont tous signé le protocole d’accord politique formel et ont été rejoints par Andreas Feicht, chef du secrétaire au ministère allemand des Affaires économiques et de l’Énergie.

La cérémonie de signature a eu lieu lors de la conférence WindEurope Electric City 2021 à Copenhague et marque le renforcement de la coopération en mer Baltique entre le Danemark et l’Allemagne.

Le gestionnaire de réseau de transport danois Energinet et le groupe belge Elia ont signé deux nouveaux accords de coopération.

L’accord entre Energinet et Elia devrait permettre de rapprocher encore plus l’interconnexion Triton Link entre l’île énergétique danoise de la mer du Nord et la Belgique.

Un autre accord entre Energinet et 50Hertz devrait permettre de conclure une connexion entre l’île énergétique danoise Bornholm dans la mer Baltique et l’Allemagne.

La décision d’établir un réseau connecté à plusieurs pays sera cruciale pour le transport de l’énergie renouvelable des grands parcs éoliens offshore et des îles énergétiques vers les consommateurs dans les pays qui font partie de l’accord.

Il est également essentiel pour fournir la meilleure valeur pour générer de l’électricité sans carbone, a déclaré Energinet.

Thomas Egebo, PDG d’Energinet, a déclaré : « Je considère l’accord de coopération comme un grand pas vers les îles énergétiques danoises devenant une réalité et avec des gains énormes pour une Europe plus verte.

« Les accords d’aujourd’hui montrent non seulement que l’idée d’îlots énergétiques et de connexions à plusieurs pays est une bonne idée, mais aussi que les pays sont très désireux de mettre en œuvre les énormes projets éoliens offshore.

« C’est un grand jour qui rapproche les îles énergétiques des pays voisins d’un pas important. »

Le président Vladimir Poutine a diminué les approvisionnements en gaz voyageant dans le bloc alors qu’il attendait l’approbation du gazoduc Nord Stream 2, dont la certification a maintenant été suspendue par les régulateurs allemands.

La décision de M. Poutine a vu les prix de l’énergie atteindre des sommets records, et l’on craint que la demande ne fasse qu’augmenter à l’approche d’un hiver froid.

Alors que les États-Unis ont maintenant imposé des sanctions sur le pipeline de M. Poutine, cela est toujours considéré comme une « menace ».

Le Hybrid Warfare Analytical Group (HWAG) a déclaré : « Le pipeline [Nord Stream 2] non seulement prive l’Ukraine d’environ 3 milliards de dollars (2,2 milliards de livres sterling) par an en frais de transit du gaz, mais constitue également une menace pour l’Europe.

Et le resserrement du gaz a créé une crise dans tous les coins du bloc.

La ministre autrichienne de la Défense, Klaudia Tanner, a lancé une campagne d’affichage à l’échelle nationale demandant à son pays de se préparer aux coupures de courant en conservant 15 jours de nourriture en cas d’urgence.