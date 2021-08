in

Les troubles sociaux se multiplient en Europe. La France a connu son sixième week-end consécutif de manifestations contre la politique de laissez-passer Covid du président Emmanuel Macron. Des manifestations similaires ont été observées en Allemagne, en Italie et en Grèce ces dernières semaines. Le mécontentement provient d’un éventail croissant d’individus – de l’extrême droite aux communistes, des refusniks aux vaccinés.

Ces groupes sont unis par une opposition farouche à l’atteinte à leurs libertés civiles.

Alors que tous les troubles ont sans aucun doute été déclenchés par la pandémie de coronavirus, beaucoup soutiennent que le mécontentement est le signe d’un problème beaucoup plus large – une opposition croissante à l’UE.

L’extrême droite prend de plus en plus d’importance dans toute l’Europe.

M. Macron a remporté les élections françaises de 2017 par plus de dix millions de voix.

Son mandat a été entaché de nombreuses manifestations, plus récemment les passeports vaccinaux controversés et les énormes hausses des prix du carburant.

LIRE LA SUITE: La hausse du salaire minimum britannique au Brexit fait honte à Macron lors des appels Frexit

La vision de l’UE d’une identité européenne a été qualifiée d’« impossible ». (Image : GETTY)

Les manifestations se sont poursuivies pour une sixième semaine consécutive contre les passeports vaccinaux Covid d’Emmanuel Macron. (Image : GETTY)

Le sondage des sondages de Politico prédit que M. Macron remportera 25% des voix lors des élections d’avril prochain.

Marine Le Pen, leader du parti d’extrême droite Rassemblement national en France, devrait remporter la même part.

Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour de scrutin, un second tour est organisé.

Les projections du deuxième tour prévoient que Macron recueillera 56 % des voix, contre 44 % pour Mme Le Pen.

Même si on s’attend à ce que M. Macron s’impose à nouveau, la course à l’Élysée est bien plus serrée qu’elle ne l’était il y a quatre ans.

Des arrestations ont été effectuées lors d’une manifestation contre les passeports anti-vaccin à Berlin. (Image : GETTY)

L’expert en affaires étrangères Gideon Rachman a cité la montée de l’extrême droite dans le Financial Times en juin.

Il a souligné que « cela ressemble plus à une maladie chronique qu’à une menace mortelle » pour le moment, mais a noté les problèmes potentiels.

L’UE aurait recherché une vision de l’Europe qui verrait émerger une identité européenne.

George Friedman, fondateur et président de Geophysical Futures et auteur à succès, s’est entretenu avec le service de radiodiffusion public turc TRT au sujet de l’allumage du nationalisme à travers l’Europe en 2019. TRT appartient au gouvernement turc.

Il a déclaré : « Le déclenchement du nationalisme est le résultat des politiques de l’UE.

A NE PAS MANQUER

Petty Macron bloque un contrat de l’UE pour qu’une entreprise britannique patrouille pour les migrants [LATEST]

Brexit EN DIRECT: l’UE a émis un avertissement juridique concernant une offre de blocage du Royaume-Uni [REPORT]

Un expatrié britannique renvoyé chez lui pour mourir après un refus de traitement [LATEST]

Marine Le Pen est la leader du Rassemblement National. (Image : GETTY)

« La vision de l’UE de l’UE était qu’une identité européenne émergerait.

“Bien sûr, c’est impossible.

« Ils n’ont pas les mêmes histoires, la même langue ou quoi que ce soit d’autre.

“Et donc ce qui se passe inévitablement, alors que l’organe central de l’UE prend des décisions, les gens n’aimeront pas les décisions qui sont prises.”

Il a déclaré que les gouvernements pro-UE subiront par la suite « une pression énorme » de la part de leurs citoyens qui ne souhaitent pas suivre la direction du bloc.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s’est affronté avec d’autres dirigeants de l’UE (Image: GETTY)

M. Friedman a cité le Brexit comme un exemple d’électeurs réticents à la direction de l’UE.

Il a déclaré : « La montée du nationalisme n’a jamais eu lieu.

“Le nationalisme n’a jamais disparu et l’identité nationale n’a jamais disparu.”

Les pays du bloc voient la popularité des partis eurosceptiques augmenter.

Le Parti du centre norvégien a connu une augmentation substantielle de sa popularité l’année dernière, bien que celle-ci ait légèrement baissé récemment.

Les démocrates suédois “semblent désormais proches d’une part de pouvoir”, selon M. Rachman.

Il a ajouté que les luttes de l’UE pour accueillir les dirigeants d’extrême droite se reflètent clairement dans les affrontements de plus en plus acerbes entre le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et d’autres dirigeants.

Compte tenu de la taille de la Hongrie, M. Rachman note que l’impact sur le bloc peut être géré.

Cependant, a-t-il déclaré, « si Le Pen remportait l’élection présidentielle française l’année prochaine, le choc se ferait sentir sur tout le continent.

“Il est concevable que l’UE se désagrège sous l’impact.”