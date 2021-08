L’UE humiliée alors que l’eurodéputé français admet que le programme Turing britannique pourrait surpasser Erasmus | Politique | Nouvelles

Après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, la Grande-Bretagne n’était plus en mesure d’utiliser le programme Erasmus, où les étudiants pouvaient étudier dans les universités européennes pendant des périodes déterminées. En réponse, le gouvernement britannique a fondé le Turing Scheme, qui permet aux étudiants britanniques d’étudier à l’étranger dans des universités en Europe et au-delà, ainsi que d’effectuer des stages en entreprise.

Le programme Turing fera ses débuts en septembre, le ministère de l’Éducation (DfE) déclarant que plus de 40 000 jeunes « pourront travailler et étudier à l’étranger » plus tard cette année.

Selon les estimations du DfE, 120 universités ont demandé une part du programme de 110 millions de livres sterling.

Le total de 40 000 inclurait 28 000 stages pour étudiants universitaires en 2021-2022, soit plus que les 18 300 stages dans le cadre du programme Erasmus pour l’année universitaire 2018-19.

Le DfE affirme que le nouveau programme signifie que les jeunes «seront financés pour travailler et étudier» dans 150 pays, mais de nombreux pays répertoriés ont des restrictions d’entrée aux frontières en raison de la pandémie de Covid.

Dominique Bilde, députée française du Rassemblement national au Parlement européen, a admis que le plan étudiant britannique post-Brexit pourrait bien dépasser le programme Erasmus+ de l’UE.

Elle a écrit sur Twitter : « Le programme Turing, qui remplace Erasmus, est un franc succès au Royaume-Uni.

« Elle pourrait même surpasser qualitativement la version européenne, qui a tendance à se perdre dans des caprices idéologiques… »

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a fait l’éloge du nouveau programme et s’est félicité que 48% des candidats soient issus de milieux défavorisés.

Il a déclaré : « La chance de travailler et d’apprendre dans un pays loin de chez soi est une opportunité unique dans la vie – qui élargit les esprits, affine les compétences et améliore les résultats.

«Mais jusqu’à présent, il s’agissait d’une opportunité dont profitaient de manière disproportionnée les personnes issues des milieux les plus privilégiés.

“Le Turing Scheme a accueilli un large éventail de candidatures réussies d’écoles et de collèges à travers le pays, reflétant notre détermination à ce que les avantages de Global Britain soient partagés par tous.”

S’adressant au Guardian, Paul James Cardwell, professeur à la City Law School de l’Université de Londres, a déclaré que le nombre de personnes qui iront sera inférieur au nombre pour lequel les universités ont soumissionné.

Il a déclaré: «Toutes les opportunités d’étudier à l’étranger sont les bienvenues, mais nous devons être clairs sur le nombre d’étudiants qui iront réellement à l’étranger, ce qui sera probablement bien inférieur aux nombres pour lesquels on a soumissionné.

« Nous ne savons pas non plus si ces stages ont été organisés et confirmés et, surtout, combien de financement sera alloué à chaque participant. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega