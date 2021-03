L’UE «humiliée» choquée par la rapidité avec laquelle le Royaume-Uni a signé des accords commerciaux – la guerre des vaccins est une vengeance | Politique | Nouvelles

Le haut ministre a suggéré qu’une combinaison de l’angoisse suscitée par le Brexit et de la proximité des élections dans les deux plus grands membres du bloc, la France et l’Allemagne, est à l’origine de la «guerre des vaccins» avec le Royaume-Uni. Le ministre, qui traite chaque semaine avec ses homologues de l’UE, a déclaré que c’était une opinion personnelle et non gouvernementale, mais qu’elle avait été reflétée dans les conversations qu’il a eues avec les politiciens européens. Le ministre a déclaré: «Je pense que cela est en grande partie motivé par le cycle électoral dans l’UE.

Nous avons des élections allemandes serrées à venir en septembre.

« Le [ruling party] La CDU a fait de très mauvais résultats aux élections locales et aux élections au niveau des États.

« [European Commission President] Ursula von der Leyen est principalement un animal politique de la CDU, il y a donc une colère généralisée à propos de leur incapacité à gérer le déploiement du vaccin.

«Il y a beaucoup de choses politiques qui se passent pour la consommation intérieure.

« [French President Emmanuel] Macron est dans une position similaire où il fera face à l’électorat dans environ un an pour la présidence.

«Il y a tout ce truc politique sur lequel nous ne sommes pas particulièrement aperçus, mais je suis sûr que cela fait partie du contexte dans lequel ils font ce qu’ils font et disent ce qu’ils disent.

L’UE a accepté vendredi une proposition qui permettrait à la Commission européenne d’imposer des interdictions d’exportation.

Cela s’est produit malgré l’opposition de pays comme la Hollande et la Belgique ainsi que les critiques de «la guerre des vaccins» de l’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a soutenu que l’UE doit se souvenir de sa relation particulière avec le Royaume-Uni.

Bien qu’aucune interdiction d’exportation n’ait été imposée, les critiques soulignent que le Royaume-Uni et AstraZeneca sont attaqués en raison des propres échecs de la Commission à assurer un déploiement approprié du verrouillage à travers le bloc.

Les machinations semblent avoir un impact négatif sur l’Europe.

Vendredi, le Canada a exigé de l’UE l’assurance que les approvisionnements en vaccins ne seraient pas confisqués et il est entendu que Novovax n’a pas encore signé de contrat avec l’UE en raison de préoccupations concernant le traitement d’AstraZeneca.

Mais le haut ministre britannique a déclaré qu’une partie de cela était l’amertume encore ressentie par l’UE à propos du Brexit qui était à l’origine des attaques.

Le ministre a noté: «Nous sous-estimons au Royaume-Uni à quel point le Brexit était une humiliation pour l’UE.

«C’est une chose très difficile à gérer pour eux. C’est une organisation qui s’est toujours développée et qui a attiré plus de gens et pour la première fois, faire quitter le club à votre deuxième plus gros contributeur net est un problème. C’est assez traumatisant.

Le ministre a ajouté: «Je pense qu’ils sont alarmés par la vitesse à laquelle les accords commerciaux arrivent au Royaume-Uni.

«L’une des choses les plus révélatrices qui ont été dites a été lorsqu’Ursulka von der Leyen a déclaré que le Royaume-Uni était comme un hors-bord et que l’UE était comme un super pétrolier. Ce qui était extraordinaire, c’est que c’était exactement le genre de métaphore que le premier ministre proposerait. Cela résume la frustration qu’ils ressentent.

Le ministre croyait également que le futur commerce de la Grande-Bretagne sera beaucoup plus axé sur le reste du monde à l’avenir.

«Cela a déjà changé. Si vous regardez où se situaient nos échanges en 2000, ils auraient probablement été environ 65 pour cent de plus dans le commerce de l’UE. Aujourd’hui, il est de 55 p. C’était une tendance lorsque nous étions encore dans l’UE, notre commerce total diminuait.

«Je suis convaincu que le commerce de l’UE en tant que proportion de notre commerce mondial diminuera en pourcentage.»