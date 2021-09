L’UE humiliée par le Royaume-Uni et les États-Unis «plus grands et plus durs» après le pacte de défense australien «Bois complet» | Monde | Nouvelles

Et Adrian Hill a salué l’accord, par lequel l’Australie commencera à construire des sous-marins nucléaires en utilisant la technologie fournie par les deux autres pays, comme un coup de maître – en soulignant : “L’UE n’est pas à la hauteur des États-Unis”. M. Hill a commenté après que les détails ont été confirmés la semaine dernière, l’Australie mettant fin à un accord de 90 milliards de dollars avec la France pour construire des sous-marins conventionnels, à la grande colère du président français Emmanuel Macron et du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

La France est allée jusqu’à rappeler ses envoyés d’Australie et des États-Unis en signe de protestation, mais M. Comité du Cabinet Office – a suggéré que la réaction était en grande partie le résultat de raisins aigres.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il y a une dispute et beaucoup de bêtises sont criées par les perruches habituelles.

« La France n’est tout simplement pas un substitut aux États-Unis. L’Europe ne remplace pas les États-Unis.

« La France était évidemment difficile à gérer sur la quantité de travail qui serait effectué en Australie – aucun ? Les constructeurs navals en France appartiennent à l’État.

« La France a des sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires américains et britanniques sont plus gros et plus résistants et s’appuient sur l’alliance de technologie et de renseignement la plus avancée de la planète qui met en commun les cerveaux à l’échelle industrielle depuis que la Charte de l’Atlantique a été convenue Churchill et Roosevelt comme deux signaux navals à leurs gouvernements respectifs en août. 1941.

Tournant son attention vers M. Le Drian qui a accusé l’Australie d’avoir « poignardé la France dans le dos » après l’annonce, M. Hill a déclaré : « Franchement, le ministre français des Affaires étrangères a l’air de se sentir un peu idiot.

M. Hill a également souligné que la décision était parfaitement logique d’un point de vue stratégique.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Une base en Australie enlèvera beaucoup de pression à l’US Navy et à la Royal Navy.

« Les sous-marins pourront se rééquiper et recharger, entretenir leurs réacteurs et de nouveaux équipages s’envoleront pour l’Australie. Cela donnera à la flotte existante beaucoup plus de temps de patrouille.

“Ajoutez une demi-douzaine de bateaux australiens et quelques-uns des nôtres et nous doublons le nombre de bateaux alliés dans ces eaux.”

Bien que la Chine n’ait pas été spécifiquement mentionnée par Boris Johnson, Joe Biden ou Scott Morrison lors de l’annonce de la semaine dernière, les analystes voient l’accord comme un moyen de contrer la domination chinoise de la région Asie-Pacifique.

M. Hill a déclaré : « La Chine est une menace et cette décision n’est pas prématurée. Après avoir perdu un million de vies en Corée et échoué dix ans plus tard dans l’Himalaya, les gros chats rouges de Pékin ont mené des guerres par procuration – le Pakistan contre l’Inde à trois reprises ; Vietnam, Laos et Cambodge ; Angola; Zimbabwe; Afghanistan.

« L’invasion effrontée de la mer de Chine méridionale par des hordes de bateaux de pêche de la milice et l’accaparement des îles d’autres personnes est un retour au comportement de Pékin dans les années 1950 et au début des années 1960.

« Peut-être que les lecteurs comprendront pourquoi des gens comme moi aimeraient voir la Royal Navy trois fois plus grande, la même taille qu’en 1969, l’année dernière où nous étions vraiment une puissance mondiale indépendante.

“Certains d’entre nous peuvent se souvenir d’un monde très différent si vous étiez britannique.”