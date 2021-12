L’UE humiliée par l’impasse de la Russie alors que le bloc est « effacé » des pourparlers | Monde | Des nouvelles

L’Union européenne risque d’être exclue des pourparlers de haut niveau entre Vladimir Poutine et Joe Biden sur l’Ukraine, selon la présidente du groupe de réflexion Eastern Circles Anastasiya Shapochkina. Les dirigeants américain et russe auraient tenu un appel vidéo de deux heures le 7 décembre et Mme Shapochkina a averti que les pourparlers bilatéraux entre les deux superpuissances avaient « complètement effacé l’Europe des négociations ».

Mme Shapochkina a déclaré à France24 : « L’Union européenne négocie à partir d’un point faible dans cette situation.

« Déjà avec des entretiens bilatéraux avec le président Biden, le président Poutine, le président Biden avait consulté les alliés européens devant lesquels, en surface, renforce la position de l’Occident.

« Cependant, cela efface aussi totalement l’Europe des négociations, les négociations sur l’Ukraine, où la France et l’Allemagne font partie du Format Normandie et se sont pourtant positionnées en médiateurs du conflit, disparaissent désormais dans cette nouvelle configuration.

« Ce qui a été très souhaité et réalisé par la Russie, qui est plus ou moins une configuration de guerre froide où deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie, qui veulent se protéger en tant que grande puissance, négocient entre elles le sort de l’Europe. «

Elle a poursuivi: « En termes d’influence dont dispose l’Europe, bien sûr, il y a, par exemple, Nord Stream Two, et c’est la ligne rouge pour l’Europe que l’Europe n’est pas prête à franchir parce que l’État le plus puissant d’Europe, l’Allemagne, a un intérêt personnel et financier et stratégique dans ce projet.Un projet très cher au Kremlin, pourtant, qui n’a pas été sur la table.

« Les sanctions, y compris dans le secteur de l’énergie, n’ont, par exemple, jamais frappé les exportations de gaz vers l’Union européenne, la Russie étant responsable d’environ 30 % des apports de gaz à l’UE.

« Parce que toutes les sanctions que vous protégez contre la Russie vont tirer dans le pied de l’Europe elle-même.

« Compte tenu du nombre d’intérêts commerciaux et des intérêts de politique étrangère des grands États européens. »

A NE PAS MANQUER :

Meghan et Harry copient la famille royale pour remanier l’image « source de division » [INSIGHT]

Kate et William prospèrent alors que la famille royale quitte Megxit [ANALYSIS]

Le pape saccage l’UE et met Bruxelles en garde contre la « dictature nazie » [REACTION]

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a mis en garde Moscou contre des « coûts élevés » si la Russie devait envahir l’Ukraine.

« J’ai exprimé très clairement nos profondes inquiétudes et notre détermination à tenir la Russie responsable de ses actions, y compris notre engagement à travailler avec les alliés européens pour imposer des coûts et des conséquences sévères à la Russie si elle prend de nouvelles mesures agressives contre l’Ukraine », a déclaré M. Blinken lors d’une conférence de presse. conférence fin novembre.

« Il appartient maintenant à la Russie de désamorcer les tensions actuelles en inversant la récente accumulation de troupes, en ramenant les forces à des positions normales en temps de paix et en s’abstenant de nouvelles intimidations et tentatives de déstabilisation de l’Ukraine. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a nié que Moscou cherchait un conflit en Ukraine.

« Nous allons nous assurer d’être entendus, mais l’essentiel est notre sécurité », a déclaré Lavrov lors d’une conférence de presse.

« Donc, si l’OTAN refuse toujours de discuter de ce thème ou des garanties ou idées avancées par le président russe Vladimir Poutine, nous prendrons bien sûr des mesures pour garantir que notre sécurité, notre souveraineté et notre intégrité territoriale ne dépendent de personne d’autre. «

L’Ukraine affirme que la Russie a amassé plus de 90 000 soldats près de sa frontière orientale, tandis que Moscou accuse Kiev de poursuivre son propre renforcement militaire.

La Russie dit se sentir menacée par les liens croissants entre l’OTAN et l’Ukraine, qui veut rejoindre l’alliance, et la possibilité que des missiles de l’OTAN soient déployés contre elle sur le sol ukrainien.