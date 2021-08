L’UE impuissante à aider son personnel en Afghanistan contre les représailles des talibans | Politique | Nouvelles

in

Bruxelles fait pression sur les gouvernements des États membres pour qu’ils proposent des employés locaux à la représentation du bloc en Afghanistan via. Cela survient après que des combattants talibans ont reçu l’ordre de pénétrer dans le centre-ville de Kaboul la nuit dernière après qu’il a été confirmé que le président Ashraf Ghani avait fui le pays à la suite de l’avancée massive du groupe terroriste à travers le pays. Un porte-parole du groupe a déclaré qu’il contrôlait les 11 districts de la capitale afghane, provoquant le chaos à l’aéroport civil de la ville alors que les tentatives d’évacuation s’intensifiaient.

Alors que des ressortissants étrangers basés en Afghanistan sont transportés par avion vers la sécurité, les craintes grandissent pour les habitants qui avaient déjà été employés par les forces occidentales dans la région.

Beaucoup avaient été embauchés à l’ambassade de l’UE à Kaboul.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: “La question est extrêmement urgente, nous la prenons très au sérieux et continuons à travailler dur, avec les États membres de l’UE, pour mettre en œuvre des solutions rapides pour eux et assurer leur sécurité.”

L’Allemagne, la France et les Pays-Bas figuraient parmi les pays qui ont déplacé du personnel diplomatique à l’aéroport avant l’évacuation.

D’autres pays de l’OTAN, dont la Grande-Bretagne, l’Italie, le Danemark, la Suède et l’Espagne, ont également annoncé que le personnel de leur ambassade serait mis en sécurité.

Le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a déclaré qu’il n’y aurait “aucune vengeance” contre les habitants qui ont travaillé pour les forces étrangères du gouvernement de Ghani.

Cependant, les talibans ont une réputation brutale de meurtres en représailles et d’asservissement des femmes.

La présidence française a déclaré qu’elle « mettrait tout en œuvre pour garantir » la sécurité de ses citoyens encore dans le pays ainsi que de leur personnel de soutien afghan.

Paris a promis un « effort exceptionnel » pour accueillir les Afghans menacés pour leur travail en faveur des droits humains.

Son porte-parole a ajouté : “C’est une question sensible, et nous sommes engagés dans des discussions complexes et délicates.”

Des responsables du Service d’action extérieure de l’UE, son aile diplomatique, ont reçu l’ordre de contacter les gouvernements des États membres pour demander un abri pour le personnel afghan.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a annoncé que Madrid assisterait les employés de la mission de l’UE « pour un départ ordonné du personnel européen et local ».

De nombreuses ambassades en Afghanistan ont employé des locaux comme interprètes et autres rôles similaires.

L’ambassadeur de Grande-Bretagne dans le pays est personnellement resté à l’aéroport pour aider à traiter les demandes de visa de ses anciens employés.