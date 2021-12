L’UE impuissante alors qu’au moins 7 migrants meurent et des dizaines sont portés disparus dans une tragédie méditerranéenne | Monde | Des nouvelles

Un mois après la mort de 27 personnes en tentant de traverser la Manche depuis la France, d’autres migrants ont perdu la vie près des côtes grecques alors qu’ils tentaient d’entrer sur le territoire de l’UE. Les autorités locales ont déclaré dans un communiqué que deux accidents de bateaux se sont produits en une seule semaine.

Le premier naufrage de mardi a tué au moins trois hommes au large de l’île de Folegandros.

Les garde-côtes ont déclaré mercredi que 12 personnes avaient été sauvées d’un canot pneumatique au large de Folegandros dans le sud des Cyclades, à 180 km (112 miles) au sud-est d’Athènes.

Les 11 hommes et une femme ont été emmenés à l’hôpital de l’île voisine de Santorin par mesure de précaution.

Le bateau a commencé son voyage depuis la Turquie avant de se rendre dans les eaux grecques.

Bien que douze personnes aient survécu à cet accident, des dizaines sont toujours portées disparues.

Parmi les passagers se trouvaient des migrants originaires d’Irak, de Syrie et d’Egypte.

Le porte-parole des garde-côtes, Nikos Kokkalas, a déclaré à la télévision publique ERT : « Les survivants ont réussi à monter sur un canot qui était attaché au (plus gros) navire.

« Seuls deux d’entre eux portaient des gilets de sauvetage.

Malgré une baisse des arrivées ces dernières années, la Grèce reste une route cruciale pour les migrants et les demandeurs d’asile d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique fuyant les conflits ou cherchant une vie meilleure en Europe.

Folegandros n’est pas une route habituelle pour les passeurs de migrants car il s’agit d’un chemin plus long vers la Grèce.

Les autorités locales pensent que l’augmentation des patrouilles et les allégations de déportations sommaires vers la Turquie pour ceux qui arrivent ont forcé les trafiquants à envisager de nouveaux voyages sur de plus gros navires et avec de plus grands groupes de migrants.

D’autres navires ont contourné les îles grecques et se sont dirigés directement de la Turquie vers l’Italie.