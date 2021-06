L’UE interrogée pour avoir envoyé des MILLIERS au laboratoire de virologie de Wuhan alors que les craintes de « fuite » de Covid montent en flèche | Politique | Nouvelles

Bruxelles a injecté des dizaines de milliers de livres dans l’Institut de virologie de Wuhan au cours des six dernières années, a-t-il émergé. Les eurodéputés ont forcé la Commission européenne à révéler qu’elle enverrait plus de 112 000 £ à l’installation d’ici la fin de 2023. Et maintenant, l’eurodéputé roumain Cristian Terhes exige plus de réponses après que les agences de renseignement britanniques aient suggéré qu’il était « faisable » une fuite du laboratoire a déclenché la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: «La Commission européenne doit divulguer en détail les recherches qu’elle a financées dans les laboratoires chinois de Wuhan et pourquoi.

«Une telle clarification aux contribuables européens est impérative, surtout après que le président Biden ainsi que plusieurs chercheurs ont soulevé de manière crédible la possibilité que le virus COVID-19 ait été fabriqué par l’homme et fuit, intentionnellement ou non, des laboratoires de Wuhan.»

Entre avril 2015 et juillet 2020, l’UE a dépensé environ 34 000 £ pour des projets au laboratoire de Wuhan.

Cela inclut d’aider à produire les tests PCR qui sont utilisés pour diagnostiquer les infections à coronavirus.

Les eurocrates ne sont pas en mesure de vérifier exactement comment l’argent a été dépensé car ils n’ont pas encore reçu les rapports d’achèvement complets des projets.

En réponse aux députés européens, la commissaire européenne Mariya Gabriel a déclaré : « Le projet n’ayant pas encore remis son rapport final, le montant total réclamé par l’Institut de virologie de Wuhan au titre de cette subvention n’est pas encore connu.

«WIV a livré la première séquence du génome du SRAS-Cov2, qui a permis aux partenaires de l’European Virus Archive de concevoir le test de diagnostic de réaction en chaîne par polymérase (PCR) largement utilisé pour COVID-19.»

Elle a ajouté : « Les paiements ne sont effectués que si les frais réclamés par le bénéficiaire peuvent être acceptés. Un suivi constant est assuré jusqu’à la fin de tout projet.

«En outre, même après la fin du projet, la Commission peut vérifier sa bonne mise en œuvre et le respect des obligations énoncées dans la convention de subvention.»

Une partie de l’argent envoyé au laboratoire de Wuhan proviendrait des contribuables britanniques avant le Brexit.

La Grande-Bretagne et les États-Unis exigent une enquête complète pour savoir si la pandémie de coronavirus a été causée par une fuite du laboratoire de Wuhan.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a appelé cette semaine l’Organisation mondiale de la santé à ne rien négliger lors de l’enquête sur l’établissement.

Les allégations selon lesquelles le virus mortel s’est échappé du centre de recherche chinois ont été largement rejetées.

Mais des rapports du renseignement américain sont apparus selon lesquels trois chercheurs du laboratoire de Wuhan ont été soignés à l’hôpital en novembre 2019, peu de temps avant que le virus ne se propage dans la ville.

Le président américain Joe Biden a ordonné aux responsables de «redoubler» d’efforts pour trouver la source de la pandémie d’ici août.

Pékin a nié à plusieurs reprises que l’Institut de virologie de Wuhan soit la source du virus.

Mais l’État chinois aurait réduit au silence les témoins et arrêté les scientifiques qui voulaient une enquête sur la théorie.

Express.co.uk a contacté la Commission européenne pour commentaires.