Une réunion aura lieu entre les trois parties plus tard cet après-midi. Selon les rapports, on espère que la réunion conduira à une « résolution rapide » sur toutes les questions en suspens. Des représentants des gouvernements de Jersey et Guernesey seront également présents à la réunion.

Jessica Parker de la BBC a déclaré: « On m’a dit qu’une réunion, convoquée par la Commission européenne, aura lieu cet après-midi réunissant des hauts fonctionnaires de la Commission, de la France, du Royaume-Uni, de Jersey et de Guernesey.

« Spox me dit que c’est pour permettre une ‘solution rapide’ sur les ‘problèmes en suspens’. »

La réunion intervient après que le gouvernement français a menacé de couper l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.

Le gouvernement français a également saisi un navire de pêche britannique la semaine dernière en représailles au manque de licences de pêche accordées aux navires par le gouvernement de Jersey.

Alors que le gouvernement de Jersey a affirmé qu’il n’avait pas reçu suffisamment de données pour offrir des licences, les responsables français ont accusé le Royaume-Uni d’avoir rompu un accord.

Lundi, cependant, Liz Truss a averti que le problème devait être résolu dans les prochaines 48 heures.

Elle a également insisté sur le fait que le Royaume-Uni ne serait pas intimidé par la France et a menacé d’utiliser les procédures de l’accord de commerce et de coopération si Paris donnait suite à sa menace.

C’est une histoire marquante, d’autres suivront…