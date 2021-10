L’UE laisse la porte ouverte à la candidature d’adhésion de la Turquie malgré le « recul » d’Erdogan | Monde | Nouvelles

Avec déjà 16 ans de négociations encore à conclure, les dernières étapes ont vu la Commission européenne soulever de sérieuses inquiétudes sur la demande d’adhésion, mais pas assez pour fermer complètement la porte. « Les graves préoccupations de l’UE concernant la détérioration continue de la démocratie, de l’État de droit, des droits fondamentaux et de l’indépendance de la justice n’ont pas été prises en compte. Il y a eu un nouveau recul dans de nombreux domaines », a déclaré la Commission.

Le rapport a poursuivi en disant: « Dans les circonstances actuelles, les négociations d’adhésion de la Turquie sont effectivement au point mort. »

Défendant les intérêts d’Ankara, le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que le rapport montrait l' »approche à deux vitesses » de l’Union européenne.

« La Turquie maintient dans les termes les plus fermes son choix stratégique d’adhésion à part entière à l’UE », a indiqué le communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

Il a ajouté : « Il serait dans l’intérêt de tous que l’UE, compte tenu de nos intérêts généraux communs, considère la Turquie comme un pays candidat qui négocie, et non comme un partenaire avec lequel avoir des relations quotidiennes de concessions mutuelles ».

Avec la possibilité que la Turquie devienne géographiquement le bord le plus oriental de l’Union européenne, l’importance géopolitique d’une telle nation rejoignant l’UE a plusieurs volets.

Avant tout, la Turquie serait le premier pays à majorité musulmane à rejoindre l’Union.

Deuxièmement, la Turquie joue un rôle important dans les questions de sécurité, la nation étant membre de l’OTAN, les relations entre Ankara, Bruxelles et Washington sont maintenues dans un équilibre délicat pour éviter de perdre un atout aussi stratégiquement placé.

Avec le conflit qui sévit dans la région, le troisième point à noter est que la Turquie pourrait potentiellement devenir un « pont vers l’Europe » pour les personnes fuyant les conflits et la guerre civile dans des régions comme la Syrie et l’Irak, qui ont toutes deux des frontières avec la Turquie, ainsi que d’autres y compris le Yémen, l’Afghanistan et certaines parties de l’Afrique du Nord.

Ankara affirme que ses mesures de sécurité sont nécessaires, compte tenu de la gravité des menaces qui pèsent sur la Turquie, qui partage des frontières terrestres avec l’Irak et la Syrie.

Il y a aussi la répression en cours contre les populations kurdes en Turquie, Erdogan ayant dit un jour : « Nous sommes un gouvernement qui a piétiné toutes sortes de nationalismes.

Soutenant cette rhétorique, Erdogan a également cherché à interdire le Parti démocratique du peuple kurde (HDP) en raison de ses liens militants et à établir des ponts avec le Parti du mouvement nationaliste (MHP) pour maintenir le soutien kurde à son parti PKK.

Alors que l’UE continue de lutter pour maintenir son emprise sur les États membres existants, l’introduction et la candidature de nouveaux membres est quelque chose qui semble être une prise de pouvoir désespérée par Bruxelles, qui, bien que la Commission prétende ne pas être son choix final, (c’est-à-dire laissé aux 27 membres restants), est quelque chose qui sera utilisé pour enhardir la puissance de l’UE, à travers un pont géographique qui n’a pas encore été franchi.