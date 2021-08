L’UE lance une nouvelle dispute sur les vaccins alors qu’un responsable français se vante que l’Irlande “dépasse le Royaume-Uni” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le commissaire européen, Thierry Breton, a célébré le succès du déploiement des vaccins en Irlande en tweetant que les usines de l’UE « continuent de fournir des vaccins au monde ». M. Breton a déclaré: “Plus de 70 pour cent des adultes irlandais sont désormais complètement vaccinés, dépassant le Royaume-Uni (73 pour cent contre 72 pour cent).” Selon les derniers chiffres, l’Irlande a dépassé le Royaume-Uni avec son déploiement de vaccins. 73 pour cent des adultes ont ont été vaccinés en Irlande contre 72 pour cent au Royaume-Uni.

Les commentaires du commissaire interviennent un mois après le début d’une dispute lorsque le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca n’a pas livré les doses qu’il avait promises à l’UE dans le cadre de son contrat d’approvisionnement, Bruxelles affirmant que les doses étaient détournées vers la Grande-Bretagne.

La dispute a conduit l’Union européenne à poursuivre AstraZeneca en justice.

L’UE a réclamé des millions d’euros et la création d’un mécanisme permettant aux pays de l’UE de bloquer les exportations de vaccins.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a accusé l’UE en avril d’être « au bord du gouffre » en matière de vaccins.

Répondant aux commentaires de M. Breton, Nadim Zahawi, le ministre des vaccins, a déclaré que les efforts n’étaient pas une “course”.

M. Zahawi a déclaré: “Nous voulons aider à vacciner le monde entier.”

L’Irlande, Malte et la Belgique ont désormais tous atteint la barre des 70 % de personnes entièrement vaccinées.

A ce stade, les épidémiologistes considèrent que l’immunité collective est atteinte.

« Le gouvernement et le NHS travaillent ensemble pour fournir des informations et des conseils à chaque occasion sur la façon d’obtenir un vaccin et ses avantages, y compris par le biais d’une gamme de partenariats innovants. »

Malgré les commentaires de M. Breton, seulement 59,5% des Français ont été complètement vaccinés avec seulement 77,4% ayant reçu la première dose.

Certains ont critiqué le commissaire français.

Jacob F Kirkegaard, chercheur principal au German Marshall Fund, a déclaré au Telegraph : « Voici une chance pour lui de prendre une photo de la grande réussite de Boris Johnson, mais ce n’est précisément pas utile.

“Breton utilise le succès de l’Irlande comme une auto-promotion personnelle. Il a un public réceptif pour cela chez lui en France mais aussi à Bruxelles, où les gens sont frustrés par le Royaume-Uni au sujet des batailles du Protocole d’Irlande du Nord.”