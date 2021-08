L’UE lance une nouvelle prise de pouvoir en furie contre la répression des médias en Pologne | Politique | Nouvelles

La Commission européenne a évoqué la possibilité d’une législation à l’échelle de l’UE pour protéger le bloc contre les attaques perçues contre la liberté d’expression et le pluralisme des médias. Cela survient après que des eurocrates ont accusé la Pologne de bafouer les valeurs de l’UE après que son parlement a adopté un projet de loi controversé qui pourrait forcer la vente du principal diffuseur indépendant du pays. La législation, proposée par le parti au pouvoir Droit et justice, empêcherait les entreprises de l’extérieur de l’Espace économique européen de détenir une majorité dans les entreprises médiatiques polonaises.

Cela signifie que le groupe de médias américain Discovery devrait vendre sa participation majoritaire dans TVN, qui critique souvent le gouvernement.

La Commission européenne s’est dite préoccupée par le fait que le projet de loi ait un effet négatif sur les libertés des médias en Pologne.

La commissaire à la justice, Vera Jourova, a déclaré : « Le pluralisme des médias et la diversité des opinions sont ce que les démocraties fortes accueillent et ne combattent pas.

« Le projet de loi polonaise sur la radiodiffusion envoie un signal négatif.

« Nous avons besoin d’une loi sur la liberté des médias dans toute l’UE pour défendre la liberté des médias et soutenir l’État de droit. »

Un porte-parole de la Commission a déclaré que l’exécutif basé à Bruxelles avait fait part de ses préoccupations concernant les libertés des médias en Pologne dans son dernier rapport sur l’état de droit.

Les eurocrates et Varsovie sont en désaccord sur les réformes post-communistes menées par le gouvernement conservateur nationaliste du pays.

Discovery a qualifié le projet de loi d’« attaque contre les principes démocratiques fondamentaux de la liberté d’expression et de l’indépendance des médias ».

La société a déclaré qu’elle était “directement discriminatoire à l’égard de TVN et Discovery”.

Il a également fait appel au Sénat et au président polonais, qui doivent approuver la législation, pour l’empêcher de devenir loi.

Discovery a déclaré : « L’avenir de la Pologne en tant que pays démocratique sur la scène internationale et sa crédibilité aux yeux des investisseurs en dépendent.

Le chef de la loi et de la justice, Jaroslaw Kaczynski, a déclaré que le projet de loi était nécessaire pour protéger la Pologne contre les blanchisseurs d’argent et les “narco-entreprises” essayant d’acheter dans son secteur des médias.

“Les grands investissements commerciaux américains en Pologne lient notre prospérité et renforcent notre sécurité collective”, a-t-il déclaré.

« Des médias libres et indépendants rendent nos démocraties plus fortes, l’alliance transatlantique plus résiliente et sont essentiels à la relation bilatérale. »

Les experts ont affirmé que le projet de loi susciterait probablement la colère du public.

“Cette loi sur les médias est un moyen pour le gouvernement d’acquérir plus de pouvoir de propagande en tuant une puissante voix de l’opposition”, a déclaré à The Independent Piotr Buras, chef du bureau de Varsovie du Conseil européen des relations étrangères.

Il a ajouté : « Droit et Justice n’auraient pas fait voter la loi s’ils n’avaient pas été certains de gagner. Mais c’était quand même un pari très risqué pour la fête.

Marcin Zaborowski, directeur politique du groupe de réflexion Globsec, a déclaré : « Du côté américain, les pouvoirs législatif et exécutif ont clairement fait savoir à Varsovie que la mise en œuvre de cette loi n’allait pas sans conséquences sur les relations polono-américaines.

« Faire pression pour la loi indépendamment de ces messages clairs signifie que Law and Justice ne se soucie plus du maintien de bonnes relations entre la Pologne et les États-Unis. »

Les partis d’opposition ont échoué dans leurs efforts pour retarder ou reporter le vote, qui a été bousculé par le gouvernement sans le soutien de l’un de ses partenaires juniors de la coalition.

La loi a finalement été adoptée mercredi par 228 voix contre 216 à la chambre basse de 460 sièges.