L’UE limite l’utilisation de deux pesticides nocifs pour les abeilles

06/05/2021 à 20:54 CEST

La justice européenne a soutenu la décision de l’UE de restreindre l’utilisation de deux pesticides controversés en raison des dommages qu’ils causent aux abeilles. La multinationale Bayer, propriétaire de ces produits, a exprimé son mécontentement face à la décision, tandis que les écologistes applaudissent la décision.

La Cour de justice de l’Union européenne (TUE) a rejeté ce jeudi le recours formé par le laboratoire pharmaceutique allemand Bayer contre les restrictions que la Commission européenne a imposées à l’utilisation d’insecticides. clothianidine et imidaclopride en raison des risques qu’ils présentent pour les abeilles.

L’arrêt du tribunal luxembourgeois est définitif et confirme un précédent arrêt du Tribunal de l’Union européenne, la première instance, qui en mai 2018 avait déjà entériné les limites que Bruxelles a légiférées sur l’utilisation de ces deux pesticides et un troisième, le thiaméthoxame, produit par Syngenta.

La décision n’a été portée en appel devant la juridiction supérieure du TUE que par le groupe allemand, se référant uniquement à la clothianidine et à l’imidaclopride. Cependant, la Cour de justice a rejeté son recours et approuvé les limites que la Commission européenne a imposées en 2013 après avoir analysé la les arguments scientifiques fournis à cet égard par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Cette année-là, Bruxelles a interdit leur utilisation non professionnelle à l’extérieur ou à l’intérieur et toute utilisation comme traitement des semences ou du sol pour les céréales suivantes, semées de janvier à juin: orge, millet, avoine, riz, seigle, sorgho, tritical et blé.

La décision interdisait également tout traitement foliaire de l’orge, du mil, de l’avoine, du riz, du seigle, du sorgho, du tritical et du blé et son utilisation comme traitement des semences, application au sol ou foliaire, à l’exception des utilisations en serre et des traitements foliaires après la floraison, pour cent les cultures, y compris le colza, le soja, le tournesol et le maïs.

Bayer et Sygenta ont porté cette décision devant la justice européenne qui, dans un premier jugement, a rejeté leurs recours, considérant que les risques indiqués par l’EFSA justifiaient «que les trois substances ne répondaient plus aux critères d’approbation& rdquor; et que l’interdiction «était le seul moyen de garantir l’effet utile de la restriction appliquée». à votre approbation.

Ce verdict a été confirmé ce jeudi dans une nouvelle phrase dans laquelle la justice européenne rejette l’appel de Bayer, qui reposait sur des erreurs d’interprétation alléguées dans la phrase précédente et sur une application des mesures conservatoires jugées incorrectes par le groupe allemand.

Réactions opposées

Un porte-parole pour Bayer était déçu pour le verdict et a défendu la sécurité des produits, qui continuent à être utilisés dans d’autres régions en appliquant les mesures de réduction des risques appropriées.

“Le verdict semble donner presque carte blanche à la Commission (européenne) pour revoir les approbations existantes face à la moindre preuve, qui ne doit même pas être de nouvelles données scientifiques”, a déclaré le porte-parole.

Au lieu de cela, les entités de conservation ont exprimé leur satisfaction. «La Cour de justice a réaffirmé que la protection de la nature et la santé des gens prime sur les simples intérêts financiers des puissantes multinationales & rdquor;, a déclaré Andrea Carta, stratège juridique de Greenpeace.

Pour protéger les abeilles, la Commission a fixé des objectifs visant à réduire l’utilisation de pesticides chimiques dans l’UE de 50% et à réduire l’utilisation d’engrais de 20% d’ici 2030.

