L’UE manque le «membre le mieux comporté» au Royaume-Uni alors qu’un graphique accablant montre le succès de la CJCE | Royaume-Uni | Nouvelles

Avant le sommet du G7 à Cornwall, les dirigeants de l’UE ont déclaré que le Premier ministre Boris Johnson devait respecter “l’état de droit” en mettant pleinement en œuvre les accords post-Brexit pour l’Irlande du Nord. Charles Michel, le président du Conseil européen, a insisté sur le fait que le comportement du Premier ministre était de plus en plus préoccupant. Il a déclaré : « Il est primordial de mettre en œuvre ce que nous avons décidé – c’est une question d’État de droit. »

En vertu de l’accord de retrait signé par M. Johnson, l’Irlande du Nord reste dans les faits dans le marché unique et le code des douanes de l’UE est appliqué le long de la mer d’Irlande pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Bruxelles s’est plaint du non-respect de ces dispositions.

L’UE a déjà accusé le Royaume-Uni d’avoir enfreint le droit international en prolongeant unilatéralement les délais de grâce pour une série de contrôles et de contrôles aux frontières sur les marchandises entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne.

Cependant, l’analyse de l’Institute for Government montre que le gouvernement britannique a toujours été un bon citoyen international, qui remplit ses obligations en vertu du droit international.

Un graphique inclus dans l’analyse a également révélé qu’entre 2003 et 2016, par rapport aux autres États membres de l’UE, le Royaume-Uni a résolu ses affaires plus tôt, s’est retrouvé devant les tribunaux moins souvent que la plupart et a gagné plus souvent que la plupart.

Le rapport se lit comme suit : “En général, la CJCE trouve contre les États membres plus qu’elle n’en trouve pour eux. Cependant, le tableau de bord du Royaume-Uni est meilleur que la plupart. Au cours de la période que nous examinons, le Royaume-Uni a gagné 16 affaires et perdu 48, un “succès”. taux» de 25 pour cent.

“C’est de loin le taux de réussite le plus élevé de tous les États membres de notre étude, et le troisième plus élevé des 28 États membres.”

« Dans des entretiens avec l’Institute for Government, les avocats britanniques ont fait valoir que cela était en partie dû à la grande qualité des avocats britanniques.

“La préférence marquée du Royaume-Uni pour la résolution

les affaires avant le stade judiciaire signifie également qu’il est peu probable que le Royaume-Uni aille devant les tribunaux à moins que le gouvernement ne pense que sa cause est solide.

Le rapport conclut : « Le gouvernement a toujours soutenu que le Royaume-Uni est un bon citoyen international, qui remplit ses obligations en vertu du droit international. Les données indiquent que c’est juste.

JUST IN: Emily Thornberry a déclaré que les aliments britanniques exportés vers l’Australie ” partiraient “

“Ces résultats suggèrent que le Royaume-Uni serait économiquement bien servi par un système d’application robuste et de grande envergure pour ses futures relations avec l’UE.

« Le partenaire le plus sage dans tout accord international bénéficiera du fait que l’autre soit tenu à un niveau élevé. Cependant, l’impératif politique peut être une touche plus légère

mécanisme de règlement des différends.

Ce n’est pas la première fois que la Grande-Bretagne est qualifiée de “membre de l’UE le plus sage”.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, le directeur général de Maritime UK, Ben Murray, a expliqué que la raison pour laquelle la Grande-Bretagne n’avait jamais demandé de ports francs avant le Brexit était qu’elle était le membre “le mieux comporté” du bloc.

Il a déclaré: “Le Royaume-Uni a toujours été le membre de l’UE le mieux comporté, en termes de ne pas repousser les limites

“Des endroits comme la France, l’Allemagne, le Danemark poussent les lignes directrices de l’UE en matière d’aides d’État jusqu’au bout.

“Nous ne l’avons pas fait.”

M. Murray a noté que le gouvernement utilisait souvent l’UE comme excuse.

Il a ajouté: “Cette excuse n’est plus là, cependant.

“Et oui, maintenant que nous sommes en dehors du bloc, il y a des domaines où nous pouvons aller plus loin.”

La Commission européenne traduit la France devant la Cour européenne de justice (CJCE) pour non-respect d’une directive de l’UE.

La Commission accuse le gouvernement du président français Emmanuel Macron de ne pas avoir veillé à ce que plus de 100 villes et communes collectent correctement leurs eaux usées.

Le pays aurait dû se conformer aux lois de l’UE sur les eaux usées depuis 2005, plus de dix ans avant la prise de fonction de M. Macron.

Mais la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises en octobre 2017 après un avis motivé en mai 2020.

La France n’a pas encore adhéré à la législation.

La Commission a déclaré : « Bien que les autorités françaises aient partagé des données de surveillance visant à démontrer la conformité aux exigences de la directive pour certaines des agglomérations initialement identifiées, les déficiences et les lacunes qui y subsistent amènent la Commission à conclure que les autorités n’ont pas prouvé la conformité. pour les agglomérations susmentionnées.

Le même sort est réservé à la Hongrie de Viktor Organ.

La Commission a constaté que 22 villes de plus de 2 000 habitants dans ce pays d’Europe centrale enfreignaient la directive.